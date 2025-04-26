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Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной

17:33 362

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что ранее «Путин говорил об этом уже неоднократно».

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