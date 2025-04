Трамп теряет, республиканцы потеряют

Опрос был проведен в период с 21 по 24 апреля одним из наиболее престижных социологических центров — The New York Times—Sienna College. И вот что он выявил: нынешний рейтинг Трампа составляет всего 42 процента. Это значительно ниже, чем у всех его предшественников. У Джо Байдена на 100 дней было 57 процентов одобрения американцев. У Барака Обамы — 65 процентов, у Джорджа Буша-младшего —62 процента, у Билла Клинтона — 55. Рекордсменом был Джон Кеннеди, рейтинг которого составлял 83 процента.

Но, возможно, наиболее красноречивым является ответ на вопрос, какие чувства вызывают у американцев действия Трампа в канун 100 дней после его воцарения на троне. Свои сентименты люди определяют таким образом. «Все очень хаотично» — 66 процентов. «Пугающе» — 59 процентов. Число тех, кто говорит, что они «возбуждены», составляет 42 процента.

Конечно, эти параметры меняются в зависимости от политической принадлежности опрошенных. «Возбуждены» лишь 10 процентов демократов, но 82 процента республиканцев. Две трети американцев, включая независимых избирателей, напуганы, а республиканцы говорят, что «так и надо». Сторонники президента убеждены, что хаос в стране не порок, а намеренно провоцируемая их лидером тенденция, с помощью которой он намерен добиваться своих целей.

New York Times пишет, что его рейтинг в 42 процента полностью соответствует в целом уровню непопулярности Трампа, который существовал и до выборов. Однако это не помешало ему победить во всех колеблющихся штатах страны. В то же время избиратели сейчас настаивают на том, что он превышает свои полномочия, had gone too far, как бы у нас сказали, «заплыл слишком далеко».