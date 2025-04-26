Олимпийский чемпион Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы

Серебряный призер бакинского чемпионата мира-2018 Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) в схватке за бронзу боролся с Эриком Абрамовым из Германии и уступил, заняв 5-е место.

В финале Зелима ждал грузин Илия Суламанидзе - тот самый, которого Коцоев победил в схватке за золото на Олимпиаде в Париже.

Сегодня на татами вышел олимпийский чемпион Зелим Коцоев. На пути к финалу он поочередно победил Аристоса Михаэля (Кипр), Максима Дуйнова (Латвия) и Антона Савицкого (Украина).

Таким образом, Азербайджан завершает индивидуальные соревнования чемпионата Европы-2025 с 5 медалями. У нас 1 серебро и 4 бронзы.

На этот раз грузину удалось победить, хотя, конечно же, золото чемпионата Европы не идет ни в какое сравнение с олимпийским.

Зелим Коцоев - олимпийский чемпион, действующий чемпион мира и дважды бронзовый призер. В его активе также золото Евро-2023 и три бронзовые евронаграды. А теперь еще и серебро.

Также сегодня за бронзу поборется наш супертяж Ушанги Кокаури (свыше 100 кг). Он прошел поляка Тарика Броньека, словака Мариуса Физела, турка Реджепа Эргина, но уступил в полуфинале россиянину Валерию Ендовицкому. В схватке за бронзу Кокаури поборется с Эриком Абрамовым из Германии.