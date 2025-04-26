USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…
Новость дня
Последнее требование Трампа: Крым – России, остальное – Украине… И еще…

Олимпийский чемпион Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы

У Азербайджана 5 медалей; обновлено 19:28
Отдел спорта
19:28 529

Серебряный призер бакинского чемпионата мира-2018 Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) в схватке за бронзу боролся с Эриком Абрамовым из Германии и уступил, заняв 5-е место.

Таким образом, Азербайджан завершает индивидуальные соревнования чемпионата Европы-2025 с 5 медалями. У нас 1 серебро и 4 бронзы.

В предыдущие дни бронзовые награды завоевали Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

*** 18:53

В столице Черногории Подгорице продолжается чемпионат Европы по дзюдо.

Сегодня на татами вышел олимпийский чемпион Зелим Коцоев. На пути к финалу он поочередно победил Аристоса Михаэля (Кипр), Максима Дуйнова (Латвия) и Антона Савицкого (Украина).

В финале Зелима ждал грузин Илия Суламанидзе - тот самый, которого Коцоев победил в схватке за золото на Олимпиаде в Париже.

На этот раз грузину удалось победить, хотя, конечно же, золото чемпионата Европы не идет ни в какое сравнение с олимпийским.

Зелим Коцоев - олимпийский чемпион, действующий чемпион мира и дважды бронзовый призер. В его активе также золото Евро-2023 и три бронзовые евронаграды. А теперь еще и серебро.

Также сегодня за бронзу поборется наш супертяж Ушанги Кокаури (свыше 100 кг). Он прошел поляка Тарика Броньека, словака Мариуса Физела, турка Реджепа Эргина, но уступил в полуфинале россиянину Валерию Ендовицкому. В схватке за бронзу Кокаури поборется с Эриком Абрамовым из Германии.

Сотрудники антитеррористической полиции Индии направляются в Баку
Сотрудники антитеррористической полиции Индии направляются в Баку все еще актуально
12:28 5333
Трамп отказался продолжать встречу с Зеленским
Трамп отказался продолжать встречу с Зеленским обновлено 18:57; фото
18:57 7318
Олимпийский чемпион Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы
Олимпийский чемпион Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы У Азербайджана 5 медалей; обновлено 19:28
19:28 530
Трамп начинает догадываться, кто такой Путин
Трамп начинает догадываться, кто такой Путин обновлено 18:01; фото
18:01 3928
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан наш комментарий
17:01 2387
Массовые задержания стамбульских чиновников: взяли и брата жены Имамоглу…
Массовые задержания стамбульских чиновников: взяли и брата жены Имамоглу…
11:45 5234
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
17:33 2732
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
15:05 6154
Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила
Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила горячая тема; все еще актуально
11:29 6155
Трамп играет на руку Путину. Но США не согласны с одним условием Кремля
Трамп играет на руку Путину. Но США не согласны с одним условием Кремля
15:41 3147
Мощный взрыв в Иране
Мощный взрыв в Иране обновлено 19:23; видео
19:23 6673

ЭТО ВАЖНО

Сотрудники антитеррористической полиции Индии направляются в Баку
Сотрудники антитеррористической полиции Индии направляются в Баку все еще актуально
12:28 5333
Трамп отказался продолжать встречу с Зеленским
Трамп отказался продолжать встречу с Зеленским обновлено 18:57; фото
18:57 7318
Олимпийский чемпион Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы
Олимпийский чемпион Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы У Азербайджана 5 медалей; обновлено 19:28
19:28 530
Трамп начинает догадываться, кто такой Путин
Трамп начинает догадываться, кто такой Путин обновлено 18:01; фото
18:01 3928
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан наш комментарий
17:01 2387
Массовые задержания стамбульских чиновников: взяли и брата жены Имамоглу…
Массовые задержания стамбульских чиновников: взяли и брата жены Имамоглу…
11:45 5234
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
17:33 2732
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
15:05 6154
Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила
Как украинская разведка российского генерала в центре Москвы завалила горячая тема; все еще актуально
11:29 6155
Трамп играет на руку Путину. Но США не согласны с одним условием Кремля
Трамп играет на руку Путину. Но США не согласны с одним условием Кремля
15:41 3147
Мощный взрыв в Иране
Мощный взрыв в Иране обновлено 19:23; видео
19:23 6673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться