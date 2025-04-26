Сахиба Гафарова на церемонии похорон Папы Римского Франциска

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Погребальная церемония состоялась 26 апреля в Ватикане на площади Святого Петра. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова представляла Азербайджан на церемонии, на которой присутствовали главы государств и правительств, спикеры парламентов, духовенство и видные общественные деятели.

Спикер Сахиба Гафарова встретилась с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролино и архиепископом (министром иностранных дел) Святого Престола Полом Галлахером, передав им соболезнования от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.