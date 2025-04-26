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ФСБ заявляет о задержании убийцы генерала Москалика

19:53 2107

ФСБ сообщила о задержании «агента украинских спецслужб», причастного к взрыву автомобиля в Подмосковье, в результате которого погиб российский генерал Ярослав Москалик.

«В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, заминировавший автомобиль «Фольксваген Гольф» в Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав», - заявили в спецслужбе в субботу.

По данным ФСБ, Кузин приобрел автомобиль, в который установил самодельное взрывное устройство, «компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области».

Убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, произошло 25 апреля 2025 года в Балашихе, Подмосковье. По информации из открытых источников, взрыв автомобиля, в котором находился Москалик, был вызван самодельным взрывным устройством с поражающими элементами, заложенным в машину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Подозреваемым в исполнении преступления называют Игната Кузина, проживавшего с Москаликом в одном подъезде. Кузин, предположительно, установил начинённую взрывчаткой машину с камерой слежения 16 апреля, после чего покинул Россию, улетев в Турцию.

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