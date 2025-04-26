Азербайджан на IV Международном фестивале искусства бахши и II Форуме культуры тюркского мира в Хиве

В городе Хива, Узбекистан, проходит IV Международный фестиваль искусства бахши, в рамках которого организован II Форум культуры тюркского мира. Фестиваль, длящийся с 26 по 28 апреля, проводится при организационной поддержке Министерства культуры Республики Узбекистан, а также под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

На церемонии открытия присутствовали министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сюрейя Эр, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Гульбара Абдыкалыкова, а также другие официальные лица и деятели культуры. В своем вступительном слове министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков рассказал о фестивале и форуме. Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что отношения между двумя братскими странами, как и в других сферах, в области культуры переживают сегодня эпоху возрождения. Он напомнил, что I Форум культуры тюркского мира прошел в октябре 2023 года в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, а второй Форум проводится в побратимом Шуше городе Хива. Подчеркнуто, что Форум культуры тюркского мира играет важную роль в углублении дружеских отношений между братскими странами и повышении уровня сотрудничества: