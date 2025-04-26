Азербайджан на IV Международном фестивале искусства бахши и II Форуме культуры тюркского мира в Хиве

В городе Хива, Узбекистан, проходит IV Международный фестиваль искусства бахши, в рамках которого организован II Форум культуры тюркского мира. Фестиваль, длящийся с 26 по 28 апреля, проводится при организационной поддержке Министерства культуры Республики Узбекистан, а также под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО.
На церемонии открытия присутствовали министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сюрейя Эр, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Гульбара Абдыкалыкова, а также другие официальные лица и деятели культуры.
В своем вступительном слове министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков рассказал о фестивале и форуме. Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что отношения между двумя братскими странами, как и в других сферах, в области культуры переживают сегодня эпоху возрождения.
Он напомнил, что I Форум культуры тюркского мира прошел в октябре 2023 года в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, а второй Форум проводится в побратимом Шуше городе Хива. Подчеркнуто, что Форум культуры тюркского мира играет важную роль в углублении дружеских отношений между братскими странами и повышении уровня сотрудничества:
«На первом Форуме при поддержке Международной тюркской академии впервые был представлен проект “Культурный маршрут тюркского мира”, состоялась первая встреча руководителей в сфере культурного наследия, были выдвинуты ряд инициатив. Радует, что наша совместная инициатива была высоко оценена главами государств. На 11-м саммите Организации тюркских государств, прошедшем в ноябре прошлого года в Бишкеке, главы государств подчеркнули важность проведения II Форума культуры тюркского мира в 2025 году. Мы уверены, что обсуждения и решения, принятые на Форуме, внесут значительный вклад в расширение культурного сотрудничества и укрепление единства тюркского мира».
Министр отметил, что целью национальной культурной политики, реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева, является углубление сотрудничества с тюркскими государствами, организациями и народами, а также совместное продвижение общих ценностей: «Слова президента Ильхама Алиева “Наша семья – это тюркский мир” стали руководящим лозунгом для всех государственных структур Азербайджана, включая Министерство культуры. Кроме того, высказывание президента на неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств в Шуше в июле прошлого года – «XXI век должен стать веком развития тюркского мира» – является главной целью и ориентиром нашей деятельности».
Адиль Керимли подчеркнул, что вклад братских стран в восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных территориях Азербайджана является ярким примером уважения к общему историко-культурному наследию. Строительство средней школы №1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули при поддержке Узбекистана, создание Детского творческого центра имени Курмангазы в Физули при поддержке Казахстана, а также строительство средней школы в селе Хыдырлы Агдамского района по инициативе Кыргызской Республики – это проявление истинного братства и солидарности. Такие проекты служат не только восстановлению инфраструктуры, но и возрождению общей памяти тюркского мира.
В заключение министр пожелал успехов фестивалю и форуму.
Другие выступавшие также подчеркнули важность обоих мероприятий для единства и сотрудничества тюркского мира, отметив необходимость продолжения подобных культурных проектов.
Отметим, что в рамках IV Международного фестиваля искусства бахши пройдет международная научно-практическая конференция на тему «Искусство бахши в Новом Узбекистане: современные исследования и перспективы». 28 апреля состоится церемония закрытия фестиваля, где будут награждены победители.