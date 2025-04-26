Учтет ли Эрдоган интересы Израиля?

Впервые после смены власти в Дамаске новое сирийское руководство официально направило Вашингтону письмо с ответами на требования, выдвинутые США в обмен на возможность ослабления санкционного режима. Как сообщает британское агентство Reuters, в четырехстраничном документе, получение которого подтвердил Госдепартамент США, сирийская сторона, среди прочего, обещает "воздерживаться от любых действий, способных угрожать безопасности Израиля". Кроме того, сирийское руководство заявило о намерении активизировать сотрудничество с США и Иорданией в борьбе с остатками террористической группировки «Исламское государство», а также привело подробности усилий по борьбе с распространением и использованием химического оружия. В письме говорится об укреплении связей с международными контролирующими организациями и о создании специального комитета по надзору за деятельностью палестинских группировок в стране. Дамаск также заверил Белый дом, что больше не допустит действий вооруженных формирований, не находящихся под контролем центральной власти.

Как известно, одним из американских требований было также исключение иностранных граждан из командных структур сирийской армии. Дамаск ответил, что вопрос требует дополнительных консультаций, но на данном этапе процесс продвижения нескольких командиров-иностранцев уже приостановлен. Реакция Вашингтона характеризуется, как «осторожная». Госдепартамент сообщил, что тщательно изучает сирийский ответ, подчеркнув, что США не признают нынешнюю власть в Дамаске официальным правительством Сирии, а потому любые перспективы нормализации американо-сирийских отношений будут зависеть исключительно от действий временных властей. Ситуация вокруг Сирии развивается не в вакууме. Турция, исторически игравшая ключевую роль в сирийском кризисе, внимательно наблюдает за происходящим. Анкара по-прежнему рассматривает север Сирии, как зону своих стратегических интересов, контролируя часть территории соседней страны посредством своих союзников среди сирийских оппозиционных групп.

При этом Турция крайне настороженно воспринимает любое сближение Дамаска и Вашингтона, опасаясь усиления позиций курдских формирований, против которых Анкара ведет многолетнюю борьбу. В сложившейся обстановке турецкое руководство, сохраняя номинальную приверженность союзническим отношениям с США в рамках НАТО, одновременно продолжает укреплять собственное влияние в регионе, действуя зачастую вразрез со стратегическими интересами Вашингтона. Источники haqqin.az в МИД Турции уже заявили, что будут добиваться гарантий, в соответствии с которыми любое ослабление санкций против Сирии не приведет к легализации курдских вооруженных сил, расположенных вдоль турецкой границы. Что становится новым узлом напряжения в сложной архитектуре ближневосточной политики. Новое руководство в Дамаске явно стремится продемонстрировать Соединенным Штатам готовность к переменам. Министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шибани намерен впервые за долгие годы поднять над штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке новый, трехзвездный флаг Сирийской Арабской Республики как символ официального разрыва страны с эпохой Башара Асада.