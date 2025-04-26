«Зиря» опять в еврокубках

Футбольный клуб «Зиря» второй год подряд будет представлять Азербайджан в еврокубках.

Сегодня в матче 32-го тура Премьер-лиги «Зиря» в гостях со счетом 1:0 обыграла «Кяпяз» и гарантировала себе участие как минимум в Лиге конференций, так как ниже 3-го места команда Рашада Садыхова уже точно не опустится.

Велика вероятность, что «Зиря» займет 2-е место, которое может позволить команде сыграть в Лиге Европы. Для этого, правда, еще нужно, чтобы «Карабах» обыграл «Сабах» в финале Кубка Азербайджана.

Напомним, в прошлом сезоне «Зиря» стартовала в Лиге Европы, а затем перекочевала в Лигу конференций, где остановилась в шаге от попадания в основную стадию. В целом же предстоящая летняя еврокубковая кампания станет четвертой в истории клуба.