«Зиря» опять в еврокубках

Футбольный клуб «Зиря» второй год подряд будет представлять Азербайджан в еврокубках.
Сегодня в матче 32-го тура Премьер-лиги «Зиря» в гостях со счетом 1:0 обыграла «Кяпяз» и гарантировала себе участие как минимум в Лиге конференций, так как ниже 3-го места команда Рашада Садыхова уже точно не опустится.
Велика вероятность, что «Зиря» займет 2-е место, которое может позволить команде сыграть в Лиге Европы. Для этого, правда, еще нужно, чтобы «Карабах» обыграл «Сабах» в финале Кубка Азербайджана.
Напомним, в прошлом сезоне «Зиря» стартовала в Лиге Европы, а затем перекочевала в Лигу конференций, где остановилась в шаге от попадания в основную стадию. В целом же предстоящая летняя еврокубковая кампания станет четвертой в истории клуба.
В сегодняшней встрече единственный гол «Зиря» на 64-й минуте забил Салифу Сума. Вчера «Туран-Товуз» сыграл вничью 1:1 с «Шамахы». Завтра состоятся матчи «Сабаил» - «Араз-Нахчыван» (время начала -17:30) и «Сабах» - «Карабах» (20:00).
«Карабаху» для оформления чемпионства достаточно сыграть вничью.
Тур закроет матч «Сумгаит» - «Нефтчи», который состоится 28 апреля и начнется в 20:00.
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