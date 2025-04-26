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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

США атаковали россиян

ОБНОВЛЕНО 21:48
21:48 2655

Три российских моряка пострадали при авиаударах США по порту Рас-Иса в Йемене. Об этом в соцсети X заявил «министр иностранных дел и экспатриантов» в созданном в Сане движением «Ансар Аллах» (хуситами) «правительстве» Джамаль Амир.

«Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести. Среди них Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин», - написал Амир.

*** 21:21

Американская авиация наносит удары по йеменской столице Сане и провинции Саада, сообщает телеканал Al-Masirah.

В пятницу вечером США атаковали йеменскую столицу Сану, а также провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. По сведениям телеканала, ударам подверглись военные объекты хуситов, в том числе склады оружия и пункты дислокации личного состава. Al Masirah утверждает, что один из ударов в провинции Саада был нанесен по округу Сахар, где проживают йеменские бедуины. Погибший в результате американского удара был жителем кочевого бедуинского племени.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.

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