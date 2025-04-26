США атаковали россиян

Три российских моряка пострадали при авиаударах США по порту Рас-Иса в Йемене. Об этом в соцсети X заявил «министр иностранных дел и экспатриантов» в созданном в Сане движением «Ансар Аллах» (хуситами) «правительстве» Джамаль Амир.

«Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести. Среди них Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин», - написал Амир.