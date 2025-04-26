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McDonald's решил вернуться

22:16 1075

Компания McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы ведомства. Обращение поступило в декабре 2024 года, а в апреле 2025 года было принято к рассмотрению. В рамках заявки компания планирует использовать бренд «Макдоналдс» для производства, продажи, доставки продуктов питания и напитков, а также для ведения ресторанной деятельности.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина в беседе с агентством отметила, что шансы на успешную регистрацию высоки, поскольку McDonaldʼs сохранила права на все ключевые бренды в России. По ее словам, заявка была подана на русском языке, что свидетельствует о реакции компании на возможные изменения в законодательстве, касающиеся требований к размещению вывесок.

Акиншина подчеркнула, что подобные действия демонстрируют «проактивный мониторинг российского законодательного поля» со стороны McDonaldʼs и могут указывать на потенциальную заинтересованность компании в возвращении на российский рынок.

В мае 2022 года McDonaldʼs объявила о полном уходе из России на фоне начала масштабного вторжения РФ в Украину. Активы американской сети были проданы кузбасскому бизнесмену Александру Говору, который ранее управлял ресторанами McDonald’s в Сибири на условиях франчайзинга. После сделки бывшие заведения McDonald’s начали работать под новым брендом «Вкусно — и точка».

Регистрация товарного знака в Роспатенте не является прямым индикатором намерения компании возобновить свою деятельность в России. Это может быть превентивной мерой, с помощью которой компания страхует бренд на случай возможных споров о товарных знаках.

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