В мире, где блеск витрин затмевает суть, где рекламные слоганы подменяют поступки, а красивые речи — чувство долга, память о подлинных актах солидарности становится такой же редкой, как драгоценный металл в пустыне забвения. Сегодня, в день очередной годовщины Чернобыльской катастрофы, мы вспоминаем одну из таких забытых страниц — историю, которую не рекламируют на ток-шоу и не выводят в тренды социальных сетей. Речь идет о помощи жертвам катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС, предложенной в момент, когда большинство лидеров цивилизованного мира либо демонстративно отвернулись от них, либо занялись подсчетом потенциальных выгод.

Когда в первые годы после взрыва в Чернобыле количество онкологических заболеваний среди детей начало стремительно расти, руководители СССР были заняты разграблением природных ресурсов и торгами за трон, готовясь к капитуляции перед Западом. Советский Союз расползался по швам, а дети умирали. В феврале 1990 года комсомол Украины обратился к мировой общественности с отчаянным призывом спасти детей. Но мир молчал. Ведущие демократии мира, наперебой вещающие о правах человека, сделали вид, что ничего не слышат. Откликнулась лишь одна маленькая и осажденная страна — Куба. Не США, не просвещённая Европа, а остров в Центральной Америке, задыхавшийся в петле многолетней блокады, но не утративший сердца и чувства сострадания.

Серхио Лопес, генеральный консул Кубы в Киеве, предложил помощь своей страны. Кубинские врачи приехали в Украину, обследовали детей, оценили масштабы бедствия и ужаснулись - тысячи жизней висели буквально на волоске. Когда руководство Украины призналось, что у него нет денег даже на авиабилеты, Куба взяла на себя и эту ношу. 29 марта 1990 года первые самолёты с украинскими детьми вылетели в Гавану. За несколько часов до их прибытия команданте Фидель Кастро собрал экстренное совещание, где, провозгласив создание государственной программы «Дети Чернобыля», после чего лично встретил детей в аэропорту. На вопрос журналистов: «Как долго будет длится эта программа?», Фидель ответил: «Столько, сколько потребуется». И слово свое сдержал.

Даже когда распад СССР вверг Кубу в бездну экономического кризиса, даже когда остров Свободы оказался на грани катастрофы, программа лечения не останавливалась ни на день. В результате усилиями нищей Кубы были спасены 24 тысячи (!!) украинских, русских и белорусских детей. Операции, лечение, восстановление — все бесплатно, всё за счет маленькой страны, стоявшей на краю финансовой пропасти. Куба потратила на спасение детей Чернобыля 350 миллионов долларов — немыслимую по тем временам сумму для острова, наглухо заблокированного США и Европой. Запад вмешался много позже и только с программами психологической помощи детям, на фоне которой действия Кубы выглядели как подвиг, не требующий рекламы. В 2006 году, когда президент Украины Виктор Ющенко подписал в Вашингтоне «Акт о демократизации Кубы», проявив тем самым черную неблагодарность по отношению к стране, спасшей жизни тысяч украинских детей, Фидель Кастро вновь промолчал. Природа поступка Ющенко была ему понятна – не может страна, внедрившая законы декоммунизации, быть благодарной коммунистам. Даже за спасение своих детей, обречённых на страдания и смерть.