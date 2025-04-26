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Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба

былое и думы
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
22:12 954

В мире, где блеск витрин затмевает суть, где рекламные слоганы подменяют поступки, а красивые речи — чувство долга, память о подлинных актах солидарности становится такой же редкой, как драгоценный металл в пустыне забвения.

Сегодня, в день очередной годовщины Чернобыльской катастрофы, мы вспоминаем одну из таких забытых страниц — историю, которую не рекламируют на ток-шоу и не выводят в тренды социальных сетей.

Речь идет о помощи жертвам катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС, предложенной в момент, когда большинство лидеров цивилизованного мира либо демонстративно отвернулись от них, либо занялись подсчетом потенциальных выгод.

В первые годы после взрыва в Чернобыле количество онкологических заболеваний среди детей начало стремительно расти

Когда в первые годы после взрыва в Чернобыле количество онкологических заболеваний среди детей начало стремительно расти, руководители СССР были заняты разграблением природных ресурсов и торгами за трон, готовясь к капитуляции перед Западом. Советский Союз расползался по швам, а дети умирали.

В феврале 1990 года комсомол Украины обратился к мировой общественности с отчаянным призывом спасти детей. Но мир молчал. Ведущие демократии мира, наперебой вещающие о правах человека, сделали вид, что ничего не слышат.

Откликнулась лишь одна маленькая и осажденная страна — Куба. Не США, не просвещённая Европа, а остров в Центральной Америке, задыхавшийся в петле многолетней блокады, но не утративший сердца и чувства сострадания.

А руководители СССР были заняты разграблением природных ресурсов и торгами за трон

Серхио Лопес, генеральный консул Кубы в Киеве, предложил помощь своей страны. Кубинские врачи приехали в Украину, обследовали детей, оценили масштабы бедствия и ужаснулись - тысячи жизней висели буквально на волоске.

Когда руководство Украины призналось, что у него нет денег даже на авиабилеты, Куба взяла на себя и эту ношу.

29 марта 1990 года первые самолёты с украинскими детьми вылетели в Гавану. За несколько часов до их прибытия команданте Фидель Кастро собрал экстренное совещание, где, провозгласив создание государственной программы «Дети Чернобыля», после чего лично встретил детей в аэропорту. На вопрос журналистов: «Как долго будет длится эта программа?», Фидель ответил: «Столько, сколько потребуется».

И слово свое сдержал.

Когда руководство Украины призналось, что у него нет денег даже на авиабилеты, Куба взяла на себя и эту ношу

Даже когда распад СССР вверг Кубу в бездну экономического кризиса, даже когда остров Свободы оказался на грани катастрофы, программа лечения не останавливалась ни на день. В результате усилиями нищей Кубы были спасены 24 тысячи (!!) украинских, русских и белорусских детей.

Операции, лечение, восстановление — все бесплатно, всё за счет маленькой страны, стоявшей на краю финансовой пропасти. Куба потратила на спасение детей Чернобыля 350 миллионов долларов — немыслимую по тем временам сумму для острова, наглухо заблокированного США и Европой.

Запад вмешался много позже и только с программами психологической помощи детям, на фоне которой действия Кубы выглядели как подвиг, не требующий рекламы.

В 2006 году, когда президент Украины Виктор Ющенко подписал в Вашингтоне «Акт о демократизации Кубы», проявив тем самым черную неблагодарность по отношению к стране, спасшей жизни тысяч украинских детей, Фидель Кастро вновь промолчал. Природа поступка Ющенко была ему понятна – не может страна, внедрившая законы декоммунизации, быть благодарной коммунистам. Даже за спасение своих детей, обречённых на страдания и смерть.

Черная неблагодарность Ющенко

Когда кубинские дети сами страдали от нехватки лекарств и пищи, Куба делилась последним.

Когда цивилизованные державы обустраивали на обломках СССР новые рынки, Куба сохраняла честь и человечность.

Фидель Кастро и его Куба стали олицетворением образа, о котором Карл Маркс написал: «Человек, имеющий мало, но стоящий многого».

И сегодня, когда современный мир тонет в клокочущей лаве человеконенавистничества, а гуманизм становится непозволительной роскошью, пример Кубы напоминает нам - еще не всё потеряно. Все еще есть шанс вернуться к истинным человеческим ценностям.

Что же касается истории, то она уже давно оправдала Фиделя.

И чем темнее закат цивилизации, тем ярче сияет Полярная звезда команданте...

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