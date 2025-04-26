USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Китайцы захватили остров и ушли

22:31 1202

Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на китайский госканал CCTV. Он передает, что береговая охрана Китая «осуществляла морской контроль и осуществляла суверенную юрисдикцию» над островом Сэнди-Кей. Там развернули китайский флаг.

Это первый случай за многие годы, когда Пекин, который претендует на Южно-Китайское море, официально установил свой флаг на другой ранее незанятой территории. Захват произошел накануне филиппинско-американских военных учений, которые стартуют на следующей неделе.

Несмотря на то, что взятый Китаем островок размером чуть более 200 квадратных метров, Китай по международному морскому праву получает контроль и над его территориальными водами, а это радиус в 12 морских миль. Что пересекается с островом Титу, который Филиппины используют для отслеживания китайских перемещений в этом районе.

При этом пока нет признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или строительства на нем. На Филиппинах заявили, что китайская береговая охрана ушла после того, как развернула флаг.

Новые взрывы и мощный пожар в Иране
Новые взрывы и мощный пожар в Иране видео; обновлено 22:45
22:45 9179
Кремль официально заявил об участии войск КНДР в войне с Украиной
Кремль официально заявил об участии войск КНДР в войне с Украиной обновлено 23:02
23:02 4576
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
17:33 4640
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба былое и думы
22:12 957
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан наш комментарий
17:01 4062
Китайцы захватили остров и ушли
Китайцы захватили остров и ушли
22:31 1203
Учтет ли Эрдоган интересы Израиля?
Учтет ли Эрдоган интересы Израиля? главный вопрос
20:36 2283
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину все еще актуально
15:05 8442
США атаковали россиян
США атаковали россиян ОБНОВЛЕНО 21:48
21:48 2664
«Зиря» опять в еврокубках
«Зиря» опять в еврокубках Второй сезон подряд
21:14 1224
Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином
Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином все еще актуально
13:50 4251

ЭТО ВАЖНО

Новые взрывы и мощный пожар в Иране
Новые взрывы и мощный пожар в Иране видео; обновлено 22:45
22:45 9179
Кремль официально заявил об участии войск КНДР в войне с Украиной
Кремль официально заявил об участии войск КНДР в войне с Украиной обновлено 23:02
23:02 4576
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной
17:33 4640
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба былое и думы
22:12 957
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан
Кремль за копейки газ в Иран через Азербайджан наш комментарий
17:01 4062
Китайцы захватили остров и ушли
Китайцы захватили остров и ушли
22:31 1203
Учтет ли Эрдоган интересы Израиля?
Учтет ли Эрдоган интересы Израиля? главный вопрос
20:36 2283
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину все еще актуально
15:05 8442
США атаковали россиян
США атаковали россиян ОБНОВЛЕНО 21:48
21:48 2664
«Зиря» опять в еврокубках
«Зиря» опять в еврокубках Второй сезон подряд
21:14 1224
Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином
Алиев рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином все еще актуально
13:50 4251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться