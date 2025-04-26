Китайцы захватили остров и ушли

Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на китайский госканал CCTV. Он передает, что береговая охрана Китая «осуществляла морской контроль и осуществляла суверенную юрисдикцию» над островом Сэнди-Кей. Там развернули китайский флаг.

Это первый случай за многие годы, когда Пекин, который претендует на Южно-Китайское море, официально установил свой флаг на другой ранее незанятой территории. Захват произошел накануне филиппинско-американских военных учений, которые стартуют на следующей неделе.

Несмотря на то, что взятый Китаем островок размером чуть более 200 квадратных метров, Китай по международному морскому праву получает контроль и над его территориальными водами, а это радиус в 12 морских миль. Что пересекается с островом Титу, который Филиппины используют для отслеживания китайских перемещений в этом районе.

При этом пока нет признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или строительства на нем. На Филиппинах заявили, что китайская береговая охрана ушла после того, как развернула флаг.