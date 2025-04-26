Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии?

Украина находится в решающей фазе войны — не только на фронте, но и в плоскости международной дипломатии. Несмотря на нарастающее внешнее давление на Киев относительно перемирия, Россия продолжает боевые действия, открыто демонстрируя пренебрежение к мирным инициативам. Парадокс в том, что Запад все еще пытается убедить Кремль в том, чего тот и не скрывает: намерений прекратить агрессию у него нет.
На передовой ситуация остается критической. Российские войска активизировали штурмы на Донетчине — в районах Торецка, Константиновки и Клещиевки. Россияне применяют тактику «волновых наступлений», бросая в бой новые резервы. На Сумщине, где ВСУ обороняются в районе села Басовка, попытки прорыва граничат с маневрами разведки боем. Российское командование, возможно, готовит новую наступательную кампанию, которая может продолжаться все лето.
На этом фоне продолжаются интенсивные дипломатические усилия по прекращению огня. 17 апреля в Париже прошел важный раунд переговоров с участием представителей США, Франции, Германии, Украины, на которых было подтверждено: «полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру». Эту формулу положительно оценили в США, где администрация Трампа стремится достичь прорыва в переговорах к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля и отмечается одновременно христианами Запада и Востока.
Однако иллюзии о возможном «пасхальном мире» быстро развеялись. Всего через несколько часов после завершения переговоров постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил: «прекращение огня на данном этапе абсолютно нереалистично». Это прозвучало на фоне новых атак российской армии и активизации ударов по гражданской инфраструктуре Украины. В Киеве этот сигнал восприняли однозначно: Москва в очередной раз использует дипломатию как тактическую ширму, не имея никакого намерения прекращать войну.
Несмотря на это, президент США Дональд Трамп поставил Путину ультиматум: до 20 апреля Кремль должен прекратить боевые действия, иначе США рассмотрят вопрос о возобновлении масштабной военной помощи Украине и новых санкциях. Однако критики предостерегают: такая «дипломатия дедлайнов» играет на руку агрессору, позволяя ему выиграть время и одновременно сделать Вашингтон соучастником срыва договоренностей.
Европейские союзники Украины заняли более четкую позицию. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Польши Дональд Туск в отдельных заявлениях подчеркнули, что ни один мир не может быть заключен без участия Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Одессу 14 апреля прямо заявил: «Мир не может быть результатом торга над головой государства, которое борется за выживание». Он напомнил, что атака на Сумы, унесшая жизни 34 человек, включая двух детей, стала очередным доказательством того, что Москва стремится к разрушению, а не к диалогу.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении 17 апреля подтвердил позицию Киева: «Мир без справедливости — это лишь пауза перед следующей войной». По его словам, любое прекращение огня без гарантий вывода российских войск и юридически закрепленной ответственности агрессора лишь заморозит конфликт, а не решит его.
Таким образом, Украина оказалась между внешним давлением на заключение перемирия и реальным продолжением войны. Втягивание Киева в непрозрачные переговоры без обязательств со стороны России не только противоречит принципам международного права, но и создает прецедент, когда агрессия может быть вознаграждена. Участие Украины в переговорном процессе должно быть не косметическим, а определяющим. Только так можно избежать ошибок, подобных тем, которые уже неоднократно приводили к повторению войны.