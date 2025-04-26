Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии?

Украина находится в решающей фазе войны — не только на фронте, но и в плоскости международной дипломатии. Несмотря на нарастающее внешнее давление на Киев относительно перемирия, Россия продолжает боевые действия, открыто демонстрируя пренебрежение к мирным инициативам. Парадокс в том, что Запад все еще пытается убедить Кремль в том, чего тот и не скрывает: намерений прекратить агрессию у него нет. На передовой ситуация остается критической. Российские войска активизировали штурмы на Донетчине — в районах Торецка, Константиновки и Клещиевки. Россияне применяют тактику «волновых наступлений», бросая в бой новые резервы. На Сумщине, где ВСУ обороняются в районе села Басовка, попытки прорыва граничат с маневрами разведки боем. Российское командование, возможно, готовит новую наступательную кампанию, которая может продолжаться все лето.

На этом фоне продолжаются интенсивные дипломатические усилия по прекращению огня. 17 апреля в Париже прошел важный раунд переговоров с участием представителей США, Франции, Германии, Украины, на которых было подтверждено: «полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру». Эту формулу положительно оценили в США, где администрация Трампа стремится достичь прорыва в переговорах к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля и отмечается одновременно христианами Запада и Востока. Однако иллюзии о возможном «пасхальном мире» быстро развеялись. Всего через несколько часов после завершения переговоров постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил: «прекращение огня на данном этапе абсолютно нереалистично». Это прозвучало на фоне новых атак российской армии и активизации ударов по гражданской инфраструктуре Украины. В Киеве этот сигнал восприняли однозначно: Москва в очередной раз использует дипломатию как тактическую ширму, не имея никакого намерения прекращать войну. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп поставил Путину ультиматум: до 20 апреля Кремль должен прекратить боевые действия, иначе США рассмотрят вопрос о возобновлении масштабной военной помощи Украине и новых санкциях. Однако критики предостерегают: такая «дипломатия дедлайнов» играет на руку агрессору, позволяя ему выиграть время и одновременно сделать Вашингтон соучастником срыва договоренностей.