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Над Дамаском израильские истребители

26 апреля 2025, 23:12 1283

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что израильские ВВС находятся в небе над Дамаском.

Ранее в правительстве Сирии заявили, что Дамаск возьмет под контроль деятельность палестинцев на своей территории и не будет угрожать ни одному государству, в том числе Израилю.

До этого президент Сирии Ахмед Аш-Шараа заявил американскому конгрессмену Кори Миллсу, что Дамаск открыт к присоединению к Авраамским соглашениям и нормализации отношений с Израилем — «при соблюдения соответствующих условий».

Ранее Израиль выразил готовность к сотрудничеству с новыми властями Сирии, но с чёткими условиями. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль заинтересован в добрососедских отношениях, однако будет «решительно противостоять» любым попыткам новых властей позволить Ирану укрепиться в Сирии, поставлять оружие «Хезболле» или предпринимать враждебные действия против Израиля.

Сразу после падения режима Башара Асада Израиль предпринял масштабные военные действия, нанеся около 350 авиаударов и более 100 наземных и морских ударов по военным объектам Сирии, уничтожив 70–80% её военного потенциала, включая склады оружия, системы ПВО, военные корабли и химическое оружие.

Эти действия были направлены на предотвращение попадания стратегического оружия в руки повстанцев или джихадистских группировок. Израиль также вошёл в буферную зону на юго-западе Сирии, прилегающую к оккупированным Голанским высотам, объявив соглашение о разъединении 1974 года недействительным, и заявил о намерении создать «стерильную оборонительную зону» на юге Сирии.

Израиль активно поддерживает сирийских друзов, вступивших в конфликт с новыми властями. По неофициальным данным, Израиль разрабатывает программу, позволяющую друзам работать на Голанских высотах, и рассматривает создание буферной зоны в провинциях Кунейтра, Дараа и Сувайда для защиты этого меньшинства и своих интересов.

В то же время Израиль выразил обеспокоенность возможным усилением влияния Турции и лоббирует в США сохранение российских военных баз в Сирии, чтобы сдерживать турецкое влияние и сохранять слабость сирийского государства.

Ранее аш-Шараа заявил об открытости к дружбе со всеми соседями, включая Израиль, и выразил благодарность за действия Израиля против «Хезболлы» в Ливане, которые помогли повстанцам свергнуть Асада. Новое руководство Сирии также запретило палестинским фракциям иметь оружие, военные лагеря или предпринимать действия против Израиля с сирийской территории.

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