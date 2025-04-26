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Трамп дал обещание президенту Эстонии по Украине

26 апреля 2025, 23:51 921

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Эстонии Алару Карису, что США не будут выходить из переговорного процесса по Украине. Об этом Карис сообщил изданию ERR.

Он рассказал, что на похоронах Папы Римского Франциска сидел рядом с президентом США и его женой, а после церемонии они пообщались.

«Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования, и попросил его (Трампа) сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским). Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча», - сказал президент Эстонии.

Карис добавил, что он пригласил Трампа в Эстонию, а Трамп его - в Вашингтон.

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Трамп дал обещание президенту Эстонии по Украине
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