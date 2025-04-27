Почему Алиеву не по пути с Советом Европы?

Кто и для чего задумывал организацию под названием Совет Европы, которую в первые годы кратковременного либерального головокружения на обломках рухнувшего СССР часто путали с Европейским Союзом? Хотя Совет Европы – всего лишь плод свирепой Холодной войны, детище «фултонской» речи Черчилля. Тамбур «Европейского объединения угля и стали» служил идейно-политической унификации европейских ценностей. Подкинутых Даллесом из-за океана и апробированных в «брюссельской кухне» для сдерживания «большевистской напасти». С первой задачей Совет Европы справился превосходно – сталинизм остановили в центре Европы, и зажавшись в уголку запада красно-коричневого континента (ведь в середине ХХ века в Европе все еще процветали фашистские диктатуры Франко, Салазара, черных полковников…) либералы и перекрашенные в либеральный цвет консерваторы, вооруженные заманчивой идеей безграничной Свободы (благо повсюду наступала воспетая неоромантизмом Левая революция), приготовились ко второму удару. К ускорению геополитической катастрофы в стране идеологического противника.

Благо широкой западной коалиции - либералам, перекрашенным, Даллесу, Гуверу, британской монархии, Ротшильдам и Рокфеллерам сильно помог крах «брежневского развитого социализма». Пустым полкам, на которых изредка появлялись забитые бройлеры с советской печатью, карточно-талонной системе Западная коалиция противопоставила недосягаемое для совка общество перепотребления и свободу выбора. Причем свободу выбора во всем – от моральных ценностей до политических ориентиров. В подтачивании идеологических основ противника Совет Европы сыграл незаменимую роль. Но СССР все же развалили. А на месте необъятной страны возникло хаотическое пространство мелких политико-криминальных сообществ, которые столкнули на почве этнополитических и социо-конфессиональных противоречий. Регион вместо перманентной революции охватила перманентная война. С помощью управляемого хаоса Западная коалиция ворвалась в пространство, глумясь и нещадно грабя национальные ресурсы советских народов. И вот на этом этапе «Европейское объединение угля и стали» преобразуется в единое политическое целое, объявив об экспансии на Восток - под лозунгом «расширения Евросоюза». Все советские народы, включая размытую «ельцинскую Россию», за исключением краснобайского Туркестана, на всех парах влетело в Совет Европы. Страсбургская либеральная епархия сыграла роль своего рода нового либерального Коминтерна, будучи призванной обучить совковые народы жить по канонам и устоям европейского сообщества. При этом правительства заверили – год-два, не более, и новые государства вольются в состав «Манны небесной» - недосягаемой для предела мечтаний совка «объединения угля и стали». Новые государства повелись на сладкие обещания – ведь на глазах был красноречивый опыт интеграции восточной части континента, выпавшей из той же шинели Хозяина, воздвигнувшего Гулаг-соцлагерь.

Но геополитические вихри и коллапс политико-криминального сообщества под аплодисменты наследников Даллеса, Гувера и техасским миллиардеров, как и франко-германской элиты обусловили реставрацию в «размытой ельцинской России» неосоветского правления. Дальше – больше. Россия начала выворачиваться из колючих объятий чуждой иноземной культуры, возвращаясь к истокам сильного централизованного государства. И под колеса нового локомотива угодила Чечня, потом либеральные институты в Москве, затем Грузия… Сворачивание происходило с позволения и политического якшания с лидерами Европы, которые вновь перекрасились из либералов в консерваторы. Задача была выполнена. Идеологический противник повергнут. К чему принципы – ведь они непозволительная роскошь?! Права человека променяли на газ, Чечню на нефть, Грузию на уголь, Крым на активы и инвестиции… В Европе снова подняла голову коричневая чума, выраженная на этом историческом отрезке в исламофобии, нетерпимости, абсолютном диктате и отрицании свободомыслия. Ревизионизм «права на выбор» извратил саму суть либеральной идеи. И в условиях новой политической вакханалии, предательства, отступничества, «двойных стандартов и двойной морали», Совет Европы деградировал до уровня инструмента давления на непокорных, а затем и вовсе – «политической ширмы», за которой скрывались подлые и коварные планы продажного Шредера, мафиозного Берлускони, коррумпированного Саркози…

Принципы уступили место торгам, борьба – бирже, идеология – углеродному мышлению. В ДНК европейца проснулся нахрапистый и ненасытный Ротшильд. И вот в этих условиях нынешнему президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в далеком и неопределенном 2000 году пришлось возглавить делегацию страны в Совете Европы. Кому как не ему пришлось воочию убедиться в деградации европейских политических институтов и в полной девальвации европейских ценностей? Алиев вступил в неравную схватку с мировым армянством и его детищем – милитаристской Арменией, у которой под крыльями империалистических кругов разгорелись страстные аппетиты – почему бы не положить конец азербайджанской государственности? Алиев рассчитывал на чувство справедливости европейцев. Но справедливость, как и равенство, и свобода, были брошены под колеса нового локомотива истории. Об этом беспрестанно и рассуждает азербайджанский президент, которому пришлось положиться лишь на себя и свою армию в борьбе с цербером мирового империализма – фашисткой Арменией. Об этом Алиев открыто и заявил на недавней встрече с западными экспертами в Дипакадемии: «…Мы возлагали большие надежды на то, что вступление в Совет Европы поможет нам внести этот вопрос в международную повестку дня, заручиться поддержкой европейских структур, потому что было очевидно, кто жертва, а кто агрессор. Но, к сожалению, этого не произошло. После того, как мы вступили в Совет Европы в 2001 году, и, кстати, я был первым главой делегации Азербайджана, мы начали понимать, что, к сожалению, наша справедливая позиция не получает поддержки. Мы видели там много проармянских лоббистов…».