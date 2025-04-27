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Махир Эмрели: четвертый гол в трех матчах в Германии

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Отдел спорта
01:08 838

Азербайджанский футболист немецкого «Нюрнберга» Махир Эмрели забил в третьем матче.

На этот раз он в матче 31-го тура второй Бундеслиги поразил в гостях ворота дюссельдорфской «Фортуны». Эмрели отличился в самой концовке первого тайма - на 45+4-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу «Нюрнберга».

Увы, во втором тайме команда Махира, ведя в счете 3:0, умудрилась упустить преимущество. Итоговый результат - 3:3.

Азербайджанский футболист был заменен на 87-й минуте.

«Нюрнберг» упустил важные очки. Имея 45 очков, подопечные Мирослава Клозе занимают 8-е место, отставая на 5 очков от 3-го места, дающего право сыграть в переходных матчах за попадание в первую Бундеслигу.

Ну а Махир Эмрели забивает в третьем матче подряд. 12 апреля он после 5-месячной голевой засухи отличился в игре с «Кайзерслаутерном», а 19 апреля забил сразу два мяча «Падерборну». В целом на его счету уже восемь голов в официальных матчах за «Нюрнберг».

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