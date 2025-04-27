Канада пообещала победить США и стать мировым лидером

Канада не станет частью США, и победит ее в торговой войне, заявил кандидат в премьер-министры Канады Марк Карни.
«Торговая война разрушила мировую экономику, он [президент США Дональд Трамп] предал Канаду — соседа Америки, ее ближайшего друга и самого преданного союзника», — отметил политик.
Карни выразил уверенность в усилении роли страны на мировой арене и в том, что пока Америка «отходит от глобальных дел», Канада будет «мировым лидером».
Эти заявления прозвучали на фоне растущего напряжения в американо-канадских отношениях и предстоящих выборов. На них Карни позиционирует себя как защитника национальных интересов и экономического суверенитета Канады.
April 26, 2025