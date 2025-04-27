«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финале Кубка Испании

На 28-й минуте Педри вывел «Барсу» вперед. На 70-й минуте французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отличился ударом со штрафного. Через семь минут опорник мадридцев Орельен Тчуамени сделал счет 2:1. На 84-й минуте нападающий каталонцев Ферран Торрес сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

В овертайме на 116-й минуте Жюль Кунде забил победный гол «Барселоны».

Для каталонцев эта победа стала 32-й в Кубке Испании.