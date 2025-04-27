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«Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финале Кубка Испании

Отдел спорта
03:15 298

«Барселона» стала обладателем Кубка Испании, переиграв в финале мадридский «Реал».

На 28-й минуте Педри вывел «Барсу» вперед. На 70-й минуте французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отличился ударом со штрафного. Через семь минут опорник мадридцев Орельен Тчуамени сделал счет 2:1. На 84-й минуте нападающий каталонцев Ферран Торрес сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. 

В овертайме на 116-й минуте Жюль Кунде забил победный гол «Барселоны».

Для каталонцев эта победа стала 32-й в Кубке Испании.

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