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Квартет новых евромедалистов Азербайджана

В 25 лет впервые в жизни
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:16 457

В Черногории завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо.

Сборная Азербайджана завоевала 5 медалей - 1 серебро и 4 бронзы. Серебряная награда на счету олимпийского чемпиона Зелима Коцоева (100 кг), бронзу взяли Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

Все наши призеры, кроме Коцоева, впервые в карьере стали медалистами взрослого чемпионата Европы. Стоит отметить и тот факт, что эта четверка примерно одного возраста. Юсифову, Цкаеву и Мамедалиеву по 25 лет, а Фатиеву в феврале исполнилось 26.

Таким образом, нынешний чемпионат Европы открыл для азербайджанского дзюдо сразу четырех новых призеров.

5 медалей на чемпионатах Европы Азербайджан уже завоевывал. Но в этот раз впервые в истории нашего дзюдо награды добыты в пяти разных мужских весовых категориях. Это говорит о том, что сегодня у мужской сборной Азербайджана достаточно ровный состав.

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