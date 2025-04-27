Квартет новых евромедалистов Азербайджана

В Черногории завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо.
Сборная Азербайджана завоевала 5 медалей - 1 серебро и 4 бронзы. Серебряная награда на счету олимпийского чемпиона Зелима Коцоева (100 кг), бронзу взяли Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).
Все наши призеры, кроме Коцоева, впервые в карьере стали медалистами взрослого чемпионата Европы. Стоит отметить и тот факт, что эта четверка примерно одного возраста. Юсифову, Цкаеву и Мамедалиеву по 25 лет, а Фатиеву в феврале исполнилось 26.
Таким образом, нынешний чемпионат Европы открыл для азербайджанского дзюдо сразу четырех новых призеров.
5 медалей на чемпионатах Европы Азербайджан уже завоевывал. Но в этот раз впервые в истории нашего дзюдо награды добыты в пяти разных мужских весовых категориях. Это говорит о том, что сегодня у мужской сборной Азербайджана достаточно ровный состав.