Как относишься к Трампу – такой будет и карьера

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на служебную документацию Управления кадровой службы США, которое определяет кадровую политику федерального правительства.

Администрация Белого дома собирается оценивать госслужащих, исходя из «добросовестного претворения ими в жизнь законов и политики президента».

Оценка лояльности должна стать ключевым моментом в вопросе увольнения или приема людей на работу, пишет газета.

Планируется, что ведомства перейдут на новую систему с начала нового финансового года — то есть с 1 октября. Кроме того, Управление кадровой службы уже начало утверждать все новые должности, которые хотят ввести федеральные агентства, пишет WSJ. Раньше ведомства могли самостоятельно принимать такие решения.

На Управление кадровой службы фактически переложили ту ответственность, которая лежала на департаменте эффективности правительства США, возглавляемом миллиардером Илоном Маском, пишет газета.

Ранее сообщалось, что предприниматель намерен существенно сократить время, которое он посвящает работе в департаменте. Он собирается сконцентрироваться на своей компании Tesla