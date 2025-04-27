Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере: погибшие и раненые

Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере, несколько человек погибли, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.
Точное число жертв правоохранители не назвали. Несколько человек получили ранения. Водителя задержали. Правоохранительные органы начали проверку.
Телеканал уточняет, что автомобиль въехал в толпу вечером 26 апреля, около 20:00 по местному времени (07:00 по бакинскому времени 27 апреля).
Фестиваль был посвящен дню Лапу-Лапу — празднику, который ежегодно отмечается на Филиппинах 27 апреля, передает CBC. Праздник провозглашен в честь победы вождя острова Мактан Лапу-Лапу над испанцами в битве при нем в 1521 году.
Мэр Ванкувера Кен Сим написал в соцсети X, что «потрясен и глубоко опечален» произошедшим.