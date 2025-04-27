Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере: погибшие и раненые

Точное число жертв правоохранители не назвали. Несколько человек получили ранения. Водителя задержали. Правоохранительные органы начали проверку.

Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере, несколько человек погибли, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Телеканал уточняет, что автомобиль въехал в толпу вечером 26 апреля, около 20:00 по местному времени (07:00 по бакинскому времени 27 апреля).

Фестиваль был посвящен дню Лапу-Лапу — празднику, который ежегодно отмечается на Филиппинах 27 апреля, передает CBC. Праздник провозглашен в честь победы вождя острова Мактан Лапу-Лапу над испанцами в битве при нем в 1521 году.

Мэр Ванкувера Кен Сим написал в соцсети X, что «потрясен и глубоко опечален» произошедшим.