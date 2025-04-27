В Азербайджане соболезнуют Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, опубликованном в социальной сети X.

«Глубоко опечалены разрушительным взрывом, произошедшим в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе Исламской Республики Иран. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также народу и правительству Ирана, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи число погибших выросло до 18 человек, более 800 пострадали.