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Новая тактика россиян для будущего наступления

детали от ISW
10:20 1348

Россия планирует изменить тактику для нового наступления в Украине летом и осенью 2025 года, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 апреля.

Как утверждают аналитики, Россия готовится перейти к систематическому использованию мотоциклов в наступательных операциях, чтобы противостоять украинским беспилотникам.

В отчете говорится, что на днях Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой видно, как российские бойцы на полигоне отрабатывают тактику наступления и обороны на мотоциклах в группах по два-три человека: «Видео свидетельствует о том, что российские военные разрабатывают тактику систематического наступательного использования мотоциклов и, очевидно, готовятся выдать российскому персоналу в Украине увеличенное количество мотоциклов».

ISW приводит слова пресс-секретаря Харьковской группировки ВСУ Павла Шамшина, который сообщил, что, по данным украинской разведки, российские военные обучают своих солдат тактике ведения боя с использованием мотоциклов, и это является признаком, что российские войска, вероятно, будут все чаще использовать мотоциклы в наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года. Шамшин отметил, что мотоциклы позволяют российским солдатам увеличить скорость и маневренность, что крайне важно для уклонения от ударов украинских беспилотников. В то же время громкий шум мотоцикла мешает мотоциклисту услышать приближающиеся беспилотники.

В ISW также отмечают тенденцию к увеличению числа российских подразделений, проводящих механизированные и комбинированные моторизованные десанты и перевозящих пехоту на мотоциклах и гражданских автомобилях по всей линии фронта.

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