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«Последнее зашифрованное послание Папы»

10:50 1024

В духовном завещании Папы Римского Франциска увидели послание об истинном месте его церкви «на задворках общества». Об этом пишет The Economist в статье «Последнее зашифрованное послание Папы Римского».

Отмечается, что послание понтифика «состояло в том, что истинное место его церкви — на обочине общества».

Понтифик распорядился, чтобы его захоронили в простой гробнице без особых украшений в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана с единственной надписью Franciscus.

Economist отмечает, что незадолго до смерти Франциск потратил «почти все оставшиеся у него деньги» — около €200 тыс. (примерно $225 тыс.), чтобы погасить ипотеку на макаронную фабрику, которая работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Хорхе Марио Бергольо (мирское имя Папы Римского) на время своего понтификата принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, учредившего нищенствующий орден францисканцев. «Для меня он человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение; в наши дни у нас не очень хорошие отношения с творением, не так ли? Это человек, который дает нам дух мира, бедный человек… Как бы я хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных!» — пояснял понтифик. Бергольо еще в 1992 году, когда его посвятили в епископы, отказался от богатых апартаментов, пользовался общественным транспортом и самостоятельно готовил еду. Про свой аскетичный образ жизни он говорил: «Мои люди бедны, и я один из них».

Папа умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Накануне он поздравил христиан с Пасхой. Причиной смерти понтифика стал инсульт, сообщил Ватикан. 26 апреля прошли похороны понтифика. Выборы нового Папы пройдут через 15–20 дней после смерти Папы в ходе конклава.

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