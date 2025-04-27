«Последнее зашифрованное послание Папы»

Economist отмечает, что незадолго до смерти Франциск потратил «почти все оставшиеся у него деньги» — около €200 тыс. (примерно $225 тыс.), чтобы погасить ипотеку на макаронную фабрику, которая работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Хорхе Марио Бергольо (мирское имя Папы Римского) на время своего понтификата принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, учредившего нищенствующий орден францисканцев. «Для меня он человек бедности, человек мира, человек, который любит и защищает творение; в наши дни у нас не очень хорошие отношения с творением, не так ли? Это человек, который дает нам дух мира, бедный человек… Как бы я хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных!» — пояснял понтифик. Бергольо еще в 1992 году, когда его посвятили в епископы, отказался от богатых апартаментов, пользовался общественным транспортом и самостоятельно готовил еду. Про свой аскетичный образ жизни он говорил: «Мои люди бедны, и я один из них».

Папа умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Накануне он поздравил христиан с Пасхой. Причиной смерти понтифика стал инсульт, сообщил Ватикан. 26 апреля прошли похороны понтифика. Выборы нового Папы пройдут через 15–20 дней после смерти Папы в ходе конклава.