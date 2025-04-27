«Серьезные разногласия» на переговорах Америки и Ирана

Иран, который настаивает на том, что использует ядерные технологии исключительно в мирных целях, отстаивает право самостоятельно обогащать уран, отмечает газета. Этот ресурс можно использовать для выработки электроэнергии, однако Иран также мог бы сохранить контроль над тем, что в перспективе позволяет создать ядерное оружие, пишет издание.

США и Иран подошли к третьему раунду переговоров по ядерной сделке, который состоялся накануне в субботу в столице Омана Маскате, без единой позиции о том, может ли Тегеран продолжать обогащение урана. Дискуссии завершились «серьезными разногласиями и обещанием встретиться снова», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Этот вопрос стал главным поводом для разногласий на переговорах США и Ирана, однако есть и другие причины, сообщила WSJ. Одна из них, по ее данным, — требование американской администрации, чтобы будущее соглашение распространялось и на ракетную программу Ирана.

Издание напоминает, что 26 апреля, пока шли переговоры Ирана и США, в Шахид-Раджаи, крупнейшем иранском торговом порту, прогремел взрыв. Согласно последним данным, жертвами стали 18 человек, пострадали более 800.

Администрация экс-президента США Барака Обамы (2009-2017) согласилась позволить Ирану продолжить обогащение собственного топлива, что проложило путь к заключению в 2015 году ядерной сделки, напоминает WSJ. Соглашение позволяло Тегерану обогащать уран до 3,67% в мирных целях, однако впоследствии этот показатель был существенно повышен, пишет газета.

После того как президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки во время своего первого срока (2017-2021), Иран активизировал свою ядерную программу и теперь - единственный из не обладающих ядерным оружием государств - производит уран, обогащенный до 60%, пишет WSJ. Уровень обогащения можно в короткие сроки довести до 90%, и такой ресурс будет пригоден для изготовления ядерной бомбы, говорится в статье.

Изначально Иран выступал против переговоров с США по ядерной сделке. Наиболее принципиальную позицию по этому вопросу занимал верховный лидер республики Али Хаменеи, в то время как президент Масуд Пезешкиан допускал возможность диалога. В случае отказа от заключения сделки Трамп угрожал бомбардировками Ирану, на что Хаменеи обещал «сокрушительный удар».