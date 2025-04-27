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Очередное требование Трампа

11:20 663

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы администрации Панамского и Суэцкого каналов отменили сборы за проход военных кораблей и гражданских судов под флагом США. С такими словами глава Белого дома выступил в соцсети Truth Social

«Американским судам - как военным, так и коммерческим - должен быть разрешен проход через Панамский и Суэцкий каналы без взимания платы! Этих каналов не было бы без США. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и подать докладную записку», - написал Трамп.

Трамп после избрания на пост президента заявил, что Вашингтон может потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он утверждал о высоких тарифах для американских кораблей.

Кроме того, Трамп отмечал, что влияние на канал имеет Китай (грузовые терминалы по обе стороны обслуживает подразделение гонконгской компании Hutchison Whampoa Ltd).

Позже Hutchison Holdings заявила, что намерена продать их американскому консорциуму.

В середине апреля США и Панама подписали рамочное соглашение на приоритетный и бесплатный проход американских кораблей через Панамский канал. Также страны подписали меморандум, позволяющий нарастить контингент США.

О Суэцком канале Трамп ранее не высказывался. Это был совместный проект османского Египта и Франции в середине XIX века. Сейчас на Суэцкий канал приходится около 10-12% мировой морской торговли, на Панамский - 5-6%.

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