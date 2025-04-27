На прощании с Папой Зеленского встречали аплодисментами

Президента Украины Владимира Зеленского, который в субботу, 26 апреля, принимал участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане, встретили аплодисментами. Об этом сообщил телеканал CNN.
Телеканал отмечает, что толпа «просто вспыхнула аплодисментами».
Комментаторы BBC, которое опубликовало фрагмент встречи Зеленского в YouTube, отметили, что люди на площади начали аплодировать: «Если вы слышите аплодисменты, вы можете увидеть украинского президента Зеленского».
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy is applauded by some of those gathered in St Peter's Square as he takes his seat before the start of the funeral.https://t.co/xgONTKD7vF— Sky News (@SkyNews) April 26, 2025
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/LwQxLim8ml
Как пишет французская газета Le Monde, «толпа, наблюдавшая за происходящим на многочисленных гигантских экранах, установленных на площади Святого Петра и вдоль улицы Виа делла Кончилиационе, бурно аплодировала Владимиру Зеленскому - единственному иностранному лидеру, удостоенному такой чести».
Участие президента Украины в похоронах Папы Римского до последнего оставалось под вопросом. Офис президента сначала подтверждал его планы посетить церемонию вместе с Еленой Зеленской. Однако после массированного удара России по Киеву и Украине 24 апреля Зеленский срочно прервал свой визит в Южно-Африканскую Республику. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что дальнейший график президента «будет зависеть от развития ситуации».
26 апреля президент США Дональд Трамп и Зеленский провели встречу в базилике Святого Петра, которая длилась 15 минут.
Британская газета The Telegraph пишет, что Ватикан нарушил протокол, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому место в первом ряду вместе с Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном во время похорон Папы. «…Лидера страны, разрушенной войной, встретили спонтанными аплодисментами, когда он занял свое место на площади Святого Петра после короткой встречи с господином Трампом для их первых переговоров после ссоры в Овальном кабинете», – передает газета.
Судя по всему, Ватикан принял специальные меры, чтобы обеспечить Зеленскому заметное место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров были рассажены согласно названию их страны и тем, являются ли они главами государств или правительств. По правилам, мировые лидеры должны были сидеть в алфавитном порядке в соответствии с названием своей страны на французском языке. Согласно этому, Зеленский мог бы рассчитывать на то, что будет сидеть в третьем ряду или даже дальше. Однако президент Украины сидел в первом ряду, в 11 местах от Трампа.
Ватикан не стал отрицать The Telegraph, что протокольные правила были нарушены.
Во время церемонии между Зеленским и Трампом были, среди прочих, президенты Индии, Венгрии, Габона, Макрон вместе с супругой Брижит и глава Финляндии Александр Стубб. Слева от Зеленского сидел Майкл Хиггинс, президент Ирландии, что, похоже, доказывает, что протокольные правила были нарушены, чтобы обеспечить главе Украины видное место, отмечает газета. В то же время, добавляет The Telegraph, в рассадке других политиков правила протокола строго соблюдались.