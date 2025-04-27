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На прощании с Папой Зеленского встречали аплодисментами

«Единственный иностранный лидер, удостоенный такой чести»
11:48 2312

Президента Украины Владимира Зеленского, который в субботу, 26 апреля, принимал участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане, встретили аплодисментами. Об этом сообщил телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что толпа «просто вспыхнула аплодисментами».

Комментаторы BBC, которое опубликовало фрагмент встречи Зеленского в YouTube, отметили, что люди на площади начали аплодировать: «Если вы слышите аплодисменты, вы можете увидеть украинского президента Зеленского».

Как пишет французская газета Le Monde, «толпа, наблюдавшая за происходящим на многочисленных гигантских экранах, установленных на площади Святого Петра и вдоль улицы Виа делла Кончилиационе, бурно аплодировала Владимиру Зеленскому - единственному иностранному лидеру, удостоенному такой чести».

Участие президента Украины в похоронах Папы Римского до последнего оставалось под вопросом. Офис президента сначала подтверждал его планы посетить церемонию вместе с Еленой Зеленской. Однако после массированного удара России по Киеву и Украине 24 апреля Зеленский срочно прервал свой визит в Южно-Африканскую Республику. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что дальнейший график президента «будет зависеть от развития ситуации».

26 апреля президент США Дональд Трамп и Зеленский провели встречу в базилике Святого Петра, которая длилась 15 минут.

Британская газета The Telegraph пишет, что Ватикан нарушил протокол, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому место в первом ряду вместе с Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном во время похорон Папы. «…Лидера страны, разрушенной войной, встретили спонтанными аплодисментами, когда он занял свое место на площади Святого Петра после короткой встречи с господином Трампом для их первых переговоров после ссоры в Овальном кабинете», – передает газета.

Судя по всему, Ватикан принял специальные меры, чтобы обеспечить Зеленскому заметное место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров были рассажены согласно названию их страны и тем, являются ли они главами государств или правительств. По правилам, мировые лидеры должны были сидеть в алфавитном порядке в соответствии с названием своей страны на французском языке. Согласно этому, Зеленский мог бы рассчитывать на то, что будет сидеть в третьем ряду или даже дальше. Однако президент Украины сидел в первом ряду, в 11 местах от Трампа.

Ватикан не стал отрицать The Telegraph, что протокольные правила были нарушены.

Во время церемонии между Зеленским и Трампом были, среди прочих, президенты Индии, Венгрии, Габона, Макрон вместе с супругой Брижит и глава Финляндии Александр Стубб. Слева от Зеленского сидел Майкл Хиггинс, президент Ирландии, что, похоже, доказывает, что протокольные правила были нарушены, чтобы обеспечить главе Украины видное место, отмечает газета. В то же время, добавляет The Telegraph, в рассадке других политиков правила протокола строго соблюдались.

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