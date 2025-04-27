Почти химическая атака на Иран

Порт в Бендер-Аббасе после произошедшего там взрыва горит, пожар усиливается. Идет эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 километров. По последним данным, в результате взрыва погибли 25 человек, еще 1 139 человек пострадали. Причем это не окончательные цифры. В Иране есть четыре объекта, вообще не имеющих отношения к ядерной программе, уничтожение которых, то ли в результате бомбардировки, то ли в результате техногенной катастрофы, может просто ввергнуть иранскую экономику в состояние коллапса.

Один из них - порт Шахид-Раджаи, расположенный в 23 километрах к западу от Бендер-Аббаса, столицы иранской провинции Хормозган. Единственный в Иране глубоководный порт, единственный выход в мировой океан, огромная часть экспорта и почти весь импорт идут через него. Порт обрабатывает около 80 миллионов тонн товаров в год, иными словами – это главные морские торговые ворота Ирана. Сейчас этот порт практически парализован, пожар тушению не поддается. И, видимо, придется ждать, пока само не выгорит. Причем горит что-то ужасно ядовитое, из-за чего меры безопасности предпринимаются почти как при химической атаке. Министерство здравоохранения Ирана объявило чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в Бендер-Аббасе после взрыва в порту Шахид Раджаи, предупредив о распространении опасных веществ, включая «аммиак, диоксид серы и диоксид азота». Местные спасатели настоятельно рекомендуют жителям оставаться в помещениях, избегать мероприятий на открытом воздухе и держать окна закрытыми. А уязвимым группам населения, включая людей с респираторными или сердечными заболеваниями, детям, беременным и пожилым, рекомендуют носить маски N95 или использовать защитную одежду.

Государственное телевидение Ирана заявило, что «халатность при обращении с легковоспламеняющимися материалами стала фактором, способствовавшим взрыву». Взорвался перхлорат натрия, основной ингредиент твердого топлива для ракет, поставленный из Китая. Причем, как сообщают источники, взрывы произошли сразу в нескольких местах, что, в общем-то, и неудивительно – иранцы рассредоточили китайский груз сразу в нескольких местах, надеясь тем самым замаскировать понадежнее. И хотя за основную иранскими властями принята версия о «халатности» - на самом деле исключать ничего нельзя. И сварочные работы, и курение там, где не положено, и диверсию. В Штатах в 1988 году, например, в Неваде на заводе, где делали перхлорат аммония, решили проводить сварочные работы прямо на складе готовой продукции. Ударило так, что в соседней Калифорнии зафиксировали 4-балльное землетрясение. Дураки порой опаснее диверсантов.