Последствия атак беспилотников в Украине и России

К утру украинские военные сбили 57 ударных дронов типа «Шахед» на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 67 беспилотников-имитаторов, утверждается, были «локационно потеряны без негативных последствий». В результате атаки пострадали Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Сумская и Черкасская области Украины, сообщили в ВСУ.

Российские военные в ночь на 27 апреля атаковали территории Украины с помощью 149 беспилотников различных типов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Атаке третью ночь подряд подвергся город Павлоград Днепропетровской области. Как сообщил глава региона Сергей Лысак, один мирный житель погиб, ранена 14-летняя девочка. Повреждены два многоквартирных дома. В Вербковской общине Павлоградского района беспилотник попал по сельхозпредприятию, погибли 500 голов домашнего скота.

В Житомире пострадал один человек, сообщили в ГСЧС Украины. В городе произошло несколько пожаров — загорелись склады. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и машины.

В Одесском районе в результате атаки поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили, сообщила прокуратура Одесской области. Пострадала 35-летняя местная жительница, ее госпитализировали.

В свою очередь, Минобороны РФ заявило, что в ночь на 27 апреля российские средства ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников в Брянской области. По данным местных властей, пострадавших и разрушений нет.

Глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские беспилотники также атаковали Беловский район региона. По его словам, удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. Один человек получил ранения.