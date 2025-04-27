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Махмуд Аббас выбрал себе «преемника»

12:48 646

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) и Организации освобождения Палестины (ООП) Махмуд Аббас назначил Хусейна аль-Шейха своим заместителем на обоих постах. Об этом сообщается на сайте ООП.

64-летний аль-Шейх - ветеран палестинской партии ФАТХ, его считают прагматичным политиком с тесными связями с Израилем, пишет Reuters. Агентство полагает, что тем самым 89-летний Аббас готовит себе преемника. Ранее аль-Шейх был генсеком исполкома ООП.

Хусейн аль-Шейх

Associated Press (AP) отмечает, что аль-Шейх отвечает за внешние связи и гражданские вопросы на Западном берегу реки Иордан, поэтому пользуется большим влиянием и часто сотрудничает с властями Израиля. В юности он провел 11 лет в израильских тюрьмах, где выучил иврит.

AP отмечает, что новые посты не гарантируют аль-Шейху автоматического избрания в преемники Аббаса, но у него теперь наибольшие шансы на это. Махмуд Аббас возглавляет ПНА с 2004 года, когда умер Ясир Арафат. За это время популярность ПНА среди палестинцев упала из-за коррупции и неэффективности, пишет агентство. AP также отмечает, что аль-Шейх непопулярен в Палестинской автономии, избрание на президентский пост ему «не гарантировано». Но сейчас назначение поможет Аббасу продемонстрировать добрую волю к мирному сотрудничеству и способность ПА стать эффективной альтернативой ХАМАС в Газе.

ПНА контролирует лишь части Западного берега реки Иордан. Она претендует и на сектор Газа, но там власть в 2007 году захватила группировка ХАМАС.

Reuters напоминает, что реформа ПНА - один из приоритетов США и монархий Персидского залива в их планах израильско-палестинского урегулирования. Вашингтон считает, что обновленная ПНА сможет вновь возглавить Газу после падения власти ХАМАС. Но против этого выступает Израиль.

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