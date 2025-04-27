Пасмурно, дожди: погода на завтра

В понедельник, 28 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь на 28 апреля и вечером местами прогнозируются дожди. Ожидается порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов, днем - 14-17 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана прогнозируется переменчивая погода с осадками и грозами. Местами ливни, выпадет град, в высокогорных районах ожидается снег. Умеренный западный ветер периодически усилится. Температура воздуха ночью составит 10-14 градусов, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - 5-7 градусов, днем - 7-9 градусов тепла.