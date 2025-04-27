Замена Ле Пен

Глава ультраправой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что готов заменить Марин Ле Пен в президентской гонке 2027 года, если ее не допустят к выборам из-за судебного приговора. Об этом Барделла сказал в интервью Le Parisien.

По словам лидера ультраправых, он считает себя очевидным кандидатом в президенты, если Ле Пен не будет баллотироваться. «Сейчас нам необходимо оставаться едиными и сплоченными. Нет никакой двусмысленности в том, что Марин Ле Пен является моим кандидатом, и, если завтра ей не позволят баллотироваться, я могу вам сказать, что я буду ее кандидатом. Я не могу выразиться четче», – сказал Барделла.

В то же время он добавил, что «Нацобъединение» будет использовать все возможные средства, чтобы доказать невиновность Ле Пен и обжаловать ее приговор. Также Барделла сказал, что готовится занять пост премьер-министра, если Ле Пен допустят к выборам и она станет президентом.

31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще 26 человек, в том числе восемь евродепутатов «Национального объединения», в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте. Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года. В то же время Апелляционный суд Парижа уже заявил, что вынесет решение летом 2026 года, а это значит, что Ле Пен еще имеет шанс баллотироваться, если приговор будет отменен или изменен. Ле Пен, которая сейчас является самым популярным кандидатом на пост президента Франции, назвала приговор суда «политическим решением», пообещав продолжать президентскую кампанию 2027 года.