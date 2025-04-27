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Обидчика министра арестовали

13:32 493

Полицейские арестовали подозреваемого в краже сумочки Gucci у министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробности о личности мужчина пока неизвестны. По словам этих источников, в ближайшее время ожидается еще «множество» арестов.

Власти пока не подтверждают и не опровергают это сообщение и не раскрывают детали расследования. «В интересах безопасности наших сотрудников мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть в настоящее время это сообщение. В случае предъявления обвинений Министерство внутренней безопасности предоставит публичную информацию в соответствии с действующими процедурами», — заявил представитель Секретной службы США Энтони Гульелми. Секретная служба обеспечивает охрану высших должностных лиц государства, в том числе и министра Ноэм.

Пока не ясно, знал ли вор личность Ноэм или это произошло случайно. Американские эксперты правоохранительных органов выразили обеспокоенность по поводу того, что инцидент, в ходе которого вор так близко подобрался к должностному лицу правительства, а затем скрылся с ее вещами, мог стать следствием нарушения мер безопасности.

Министра обокрали в вашингтонском ресторане The Capital Burger в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, когда она обедала там с членами семьи. Видеокамеры засняли, как мужчина в темной одежде приближается к министру, чтобы украсть ее сумочку, отметил ранее источник CNN. Сумочка лежала возле ног Ноэм, мужчина сел за соседний столик и левой ногой отодвинул вещь. После этого, осмотревшись, он поднял сумку, накрыл ее пиджаком и ушел. Сотрудники Секретной службы находились в ресторане, однако смогли выявить кражу только после просмотра записей видеокамер, установленных в зале. По данным многочисленных источников, в сумочке Gucci находились $3 тыс. наличными, права на имя Кристи Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в Министерство внутренней безопасности, косметичка и чековая книжка.

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