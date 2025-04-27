Не помогаешь – так продавай

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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
13:57 2406

Камерная встреча tete-a-tete Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сидящих на стульях посреди зала в Ватикане и на фоне работающих там священнослужителей, произвела, насколько можно судить, благоприятное впечатление на мировое общественное мнение. По крайней мере, эта сцена являла собой разительный контраст по сравнению с безумной сценой ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале. В Ватикане, к счастью, не присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, сыгравший до этого роль провокатора.

Камерная встреча tete-a-tete Трампа и Зеленского, сидящих на стульях посреди зала в Ватикане и на фоне работающих там священнослужителей, произвела благоприятное впечатление на мировое общественное мнение

А накануне Трамп выступил с необычно резким заявлением в адрес президента РФ Владимира Путина. После ракетного обстрела Киева в четверг президент США написал в своей социальной сети Truth Social: «Это заставляет меня думать, что он не хочет останавливать войну, что он водит меня за нос, и с ним нужно обращаться иным способом, может быть с помощью банковских мер или вторичных санкций?»

Как пишет известный журналист Дэвид Игнатиус, «Трамп, очевидно, становится нетерпелив, а политики в США, Европейском союзе и Украине констатируют некоторый прогресс в направлении соглашения, которое положило бы конец войне в Украине». Возможно, именитый автор слишком оптимистичен, учитывая склонность Трампа с утра говорить одно, а к вечеру - другое. Не говоря уже об очевидной расположенности к Путину и готовности к разработке такого соглашения, которое ему бы благоприятствовало.

Однако какие-то подвижки есть, и их замечают вашингтонские инсайдеры. Есть, как они говорят, «некое движение». В какую же сторону оно будет направлено? Сомнительно, что Трамп предпримет карательные вторичные санкции против России, что тут же приведет к эскалации со стороны Путина. Но некое окно возможностей, чтобы хотя бы приостановить российское наступление в Украине, есть.

Трамп удивил своим необычно резким заявлением в адрес Путина

Это, говорят вашингтонские знатоки, продажа Соединенными Штатами Украине оружия. Они говорят, что продажа оружия полностью соответствует интересам Трампа. Она не потребует изымать деньги у налогоплательщиков, не будет предоставляться бесплатно в виде помощи, как это было при президенте Джо Байдене.

Трамп готов подписать указ по максимальному увеличению экспорта оружия за рубеж. Так почему бы не включить в него Украину? Сумма для этой продажи уже определена Владимиром Зеленским. Это 50 миллиардов долларов. Деньги предоставят США европейские страны, которые поддерживают Украину. И такие поставки вооружения будут лишь способствовать усилению торгового баланса Америки и укреплению ее национальной безопасности.

Владельцы оборонных предприятий воют волками: «Мы хотим заказы, чем больше, тем лучше!» Известно, что в предыдущие годы, особенно во времена президентства Барака Обамы, военное производство в Америке находилось в состоянии если не комы, то близком к ней. Так, администрация Обамы попыталась в рамках сокращения расходов прикрыть единственный завод по производству танков, расположенный в Лиме, штат Огайо. Тогда, десять лет назад, завод производил всего один танк в месяц. Завод удалось отстоять благодаря сенатору-республиканцу от Огайо Робу Портмену. Он провел через Сенат билль о продаже вооружения таким странам, как Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Марокко, а также Тайвань. Одновременно с новыми танками, которые начали сходить с конвейера, стали создаваться тысячи новых рабочих мест в штате, а экспорт их за рубеж экономил налогоплательщикам миллиарды долларов.

Зеленский просит США продать ему 10 систем Patriot на 10 млрд долларов, которые должны надежно защитить украинское небо

Сейчас таким же образом может быть увеличено производство ракет для систем ПВО Patriot. Их производство нарастает в Миссури, Массачусетсе, Нью-Гэмпшире, Нью-Мексико и Пенсильвании. В анемичном 2018 году этих ракет изготовлялось всего 350 в год. В прошлом году, благодаря принятию пакета военной помощи Израилю, Тайваню и Украине, их производство увеличилось до 650 ракет в год.

Сейчас Владимир Зеленский просит США продать ему 10 систем Patriot на сумму 10 миллиардов долларов, которые должны надежно защитить украинское небо. И одновременно эти закупки будут серьезно стимулировать производство оружия в самих США.

Колумнист Washington Post Марк Тиссен пишет, что США могут использовать путь, который уже опробован в отношениях с Польшей. Варшава приобретает в Америке танки Abrams, вертолеты Apache, артиллерийские снаряды и батареи к Patriot на основе грантов по программе Foreign Military Financing. Проценты по грантам на миллиарды долларов исправно платятся Соединенным Штатам.

Владельцы оборонных предприятий США «хотят заказов, чем больше, тем лучше!»

Американские эксперты полагают, что в схеме вооружения Украины может быть использован ленд-лиз, который до этого утвердил Байден, а также готовящееся соглашение о предоставлении Америке месторождений редкоземельных металлов в Украине. Одновременно Киев видит в этих поставках важную составляющую часть обеспечения безопасности страны наряду с декларируемым, но пока не подтвержденным присутствием европейских миротворцев на ее территории.

В середине апреля Трамп высмеял желание Зеленского купить ракетные батареи в США. «Он всегда хочет купить ракеты... Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты», – ответил Трамп на вопрос репортера.

Сентенция прозвучала несправедливо. Но, как бывает у Трампа, он легко пересматривает свои постулаты. Не слишком опытный политик, американский президент, будучи бизнесменом, умеет считать деньги. А Зеленский не просит у него милостыни, а предлагает заключить сделку, эти слова американский президент понимает очень хорошо.

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