Не помогаешь – так продавай

Камерная встреча tete-a-tete Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сидящих на стульях посреди зала в Ватикане и на фоне работающих там священнослужителей, произвела, насколько можно судить, благоприятное впечатление на мировое общественное мнение. По крайней мере, эта сцена являла собой разительный контраст по сравнению с безумной сценой ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале. В Ватикане, к счастью, не присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, сыгравший до этого роль провокатора.

А накануне Трамп выступил с необычно резким заявлением в адрес президента РФ Владимира Путина. После ракетного обстрела Киева в четверг президент США написал в своей социальной сети Truth Social: «Это заставляет меня думать, что он не хочет останавливать войну, что он водит меня за нос, и с ним нужно обращаться иным способом, может быть с помощью банковских мер или вторичных санкций?» Как пишет известный журналист Дэвид Игнатиус, «Трамп, очевидно, становится нетерпелив, а политики в США, Европейском союзе и Украине констатируют некоторый прогресс в направлении соглашения, которое положило бы конец войне в Украине». Возможно, именитый автор слишком оптимистичен, учитывая склонность Трампа с утра говорить одно, а к вечеру - другое. Не говоря уже об очевидной расположенности к Путину и готовности к разработке такого соглашения, которое ему бы благоприятствовало. Однако какие-то подвижки есть, и их замечают вашингтонские инсайдеры. Есть, как они говорят, «некое движение». В какую же сторону оно будет направлено? Сомнительно, что Трамп предпримет карательные вторичные санкции против России, что тут же приведет к эскалации со стороны Путина. Но некое окно возможностей, чтобы хотя бы приостановить российское наступление в Украине, есть.

Это, говорят вашингтонские знатоки, продажа Соединенными Штатами Украине оружия. Они говорят, что продажа оружия полностью соответствует интересам Трампа. Она не потребует изымать деньги у налогоплательщиков, не будет предоставляться бесплатно в виде помощи, как это было при президенте Джо Байдене. Трамп готов подписать указ по максимальному увеличению экспорта оружия за рубеж. Так почему бы не включить в него Украину? Сумма для этой продажи уже определена Владимиром Зеленским. Это 50 миллиардов долларов. Деньги предоставят США европейские страны, которые поддерживают Украину. И такие поставки вооружения будут лишь способствовать усилению торгового баланса Америки и укреплению ее национальной безопасности. Владельцы оборонных предприятий воют волками: «Мы хотим заказы, чем больше, тем лучше!» Известно, что в предыдущие годы, особенно во времена президентства Барака Обамы, военное производство в Америке находилось в состоянии если не комы, то близком к ней. Так, администрация Обамы попыталась в рамках сокращения расходов прикрыть единственный завод по производству танков, расположенный в Лиме, штат Огайо. Тогда, десять лет назад, завод производил всего один танк в месяц. Завод удалось отстоять благодаря сенатору-республиканцу от Огайо Робу Портмену. Он провел через Сенат билль о продаже вооружения таким странам, как Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Марокко, а также Тайвань. Одновременно с новыми танками, которые начали сходить с конвейера, стали создаваться тысячи новых рабочих мест в штате, а экспорт их за рубеж экономил налогоплательщикам миллиарды долларов.

Сейчас таким же образом может быть увеличено производство ракет для систем ПВО Patriot. Их производство нарастает в Миссури, Массачусетсе, Нью-Гэмпшире, Нью-Мексико и Пенсильвании. В анемичном 2018 году этих ракет изготовлялось всего 350 в год. В прошлом году, благодаря принятию пакета военной помощи Израилю, Тайваню и Украине, их производство увеличилось до 650 ракет в год. Сейчас Владимир Зеленский просит США продать ему 10 систем Patriot на сумму 10 миллиардов долларов, которые должны надежно защитить украинское небо. И одновременно эти закупки будут серьезно стимулировать производство оружия в самих США. Колумнист Washington Post Марк Тиссен пишет, что США могут использовать путь, который уже опробован в отношениях с Польшей. Варшава приобретает в Америке танки Abrams, вертолеты Apache, артиллерийские снаряды и батареи к Patriot на основе грантов по программе Foreign Military Financing. Проценты по грантам на миллиарды долларов исправно платятся Соединенным Штатам.