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Перестрелка на азербайджано-иранской границе

есть убитый
14:23 2104

Неизвестные лица пытались нарушить государственную границу Азербайджана со стороны Ирана, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Согласно информации, 26 апреля на служебной территории пограничного отряда «Ленкорань» Командования Погранвойск Государственной пограничной службы пограннаряд заметил семь неизвестных лиц, пытавшихся нарушить государственную границу. Пограничники приказали нарушителям остановиться, сделав предупредительный выстрел в воздух. Однако нарушители не подчинились приказу, оказали вооруженное сопротивление пограничникам, открыв по ним огонь. В результате применения оружия пограннарядом в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О государственной границе» один из нарушителей границы был обезврежен на месте происшествия, трем другим, оказавшим вооруженное сопротивление, удалось бежать в обратном направлении.

В результате мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД, задержаны жители Балакенского района Ибрагимов Раджаб Мухаммед оглу (1998 г.р.), Исаев Иса Магомедович (1990 г.р.) и Узунов Кямран Кямальдин оглу (1982 г.р.). При осмотре территории были обнаружены и изъяты три упаковки общим весом 51 кг 884 г с веществом, напоминающим наркотики, а также большое количество психотропных таблеток.

По поводу инцидента состоялась встреча с представителями погранслужбы Ирана.

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