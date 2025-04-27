«Двойной удар» от торговой войны США и Китая

Согласно им, на иностранные компании и совместные предприятия приходится почти треть общего объема торговли Китая. На долю полностью или частично иностранных компаний, зарегистрированных в КНР (Пекин называет их предприятиями с иностранными инвестициями), приходится более четверти китайского экспорта за 2024 год, следует из официальной статистики. Его общая стоимость составляет порядка $980 млрд. На них же приходится более трети импорта примерно на $820 млрд. Всего в долларовом выражении на такие компании в прошлом году пришлось 29,6% торговли.

Торговая война Китая и США может в значительной степени повлиять на международный бизнес, пишет газета Financial Times со ссылкой на статистику Главного таможенного управления Китая, а также на собственные расчеты.

Крупные американские компании, такие как Apple и Tesla, а также множество более мелких производителей полагаются на Китай как на производственную базу, отмечает FT. Другие импортируют из республики сырье или компоненты продукции, которую в будущем планируют экспортировать.

По словам экономистов, из-за торговой войны для иностранных компаний возникает риск платить как американские, так и китайские пошлины на одни и те же товары по повышенным ставкам. США установили тарифы для китайского импорта на уровне 145% и грозили поднять их еще на 100%. Китай ответил своими пошлинами в размере 125%.

«Иностранные фирмы действительно вытесняются на китайском рынке. Если они импортируют [товары], они платят китайские пошлины. Когда они экспортируют [их] обратно в США, они платят американские пошлины. По ним наносят два удара», — поясняет Хэйвай Тан, директор Азиатского глобального института в Университете Гонконга.

Джейкоб Ротман, генеральный директор китайской компании Velong Enterprises, которая производит в республике кухонные принадлежности и товары для дома, продаваемые американскими ретейлерами, включая Walmart, подтвердил этот факт. Компания импортирует тритан (разновидность пластика) у американской Eastman. «Мы попадаем под двойные пошлины на продукцию с этим материалом. Один раз при импорте материала, а второй раз при экспорте готовой продукции», — сказал он.

В Китае работают иностранные компании, которые не являются американскими, но полагаются на ресурсы из США, «поэтому они также страдают», отметил президент Американской торговой палаты Майкл Харт.

23 апреля Дональд Трамп анонсировал «существенное» снижение пошлин для Китая, отметив, что ставка не будет нулевой. По данным The Wall Street Journal, решение США приняли, чтобы снизить напряженность в отношениях с Китаем.