Китай впереди мира

«Сейчас в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире», — указано в докладе.

Китай занял первое место в мире по мощности АЭС, это следует из доклада CNEA «Отчет о развитии ядерной энергетики Китая — 2025», передает Xhby.

Подчеркивается, что КНР уже 18 лет является лидером по мощности строящихся атомных энергоблоков. На данный момент в стране возводится 28 таких энергоблоков, их общая установленная мощность составит 33,65 миллиона киловатт.

В 2024 году выработка атомной энергетики Китая достигла 444,7 млрд киловатт, составив 4,72% от общего объема производства электроэнергии в стране.

В июне 2023 года в Китае впервые запустили ториевый реактор. South China Morning Post сообщила, что Государственное управление Китая по ядерной безопасности выдало разрешение на эксплуатацию первого в стране ториевого реактора мощностью 2 МВт. Издание отметило, что Китай обладает обширными запасами тория, и, по некоторым оценкам, его хватит для «удовлетворения общих энергетических потребностей КНР в течение более чем 20 тыс. лет».