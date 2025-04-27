USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Китай впереди мира

14:51 796

Китай занял первое место в мире по мощности АЭС, это следует из доклада CNEA «Отчет о развитии ядерной энергетики Китая — 2025», передает Xhby.

«Сейчас в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире», — указано в докладе.

Подчеркивается, что КНР уже 18 лет является лидером по мощности строящихся атомных энергоблоков. На данный момент в стране возводится 28 таких энергоблоков, их общая установленная мощность составит 33,65 миллиона киловатт.

В 2024 году выработка атомной энергетики Китая достигла 444,7 млрд киловатт, составив 4,72% от общего объема производства электроэнергии в стране.

В июне 2023 года в Китае впервые запустили ториевый реактор. South China Morning Post сообщила, что Государственное управление Китая по ядерной безопасности выдало разрешение на эксплуатацию первого в стране ториевого реактора мощностью 2 МВт. Издание отметило, что Китай обладает обширными запасами тория, и, по некоторым оценкам, его хватит для «удовлетворения общих энергетических потребностей КНР в течение более чем 20 тыс. лет».

Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
15:48 0
Война разделила мужа и жену
Война разделила мужа и жену объектив haqqin.az
15:16 780
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии?
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии? главная тема
26 апреля 2025, 23:01 4799
Перестрелка на азербайджано-иранской границе
Перестрелка на азербайджано-иранской границе есть убитый
14:23 2111
Почти химическая атака на Иран
Почти химическая атака на Иран наша корреспонденция
11:53 4478
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба былое и думы; все еще актуально
26 апреля 2025, 22:12 5672
Взрывы и пожар в иранском порту: число жертв растет. Новые подробности
Взрывы и пожар в иранском порту: число жертв растет. Новые подробности видео; фото; обновлено 12:22
12:22 23382
Учтет ли Эрдоган интересы Израиля?
Учтет ли Эрдоган интересы Израиля? главный вопрос
26 апреля 2025, 20:36 5337
На прощании с Папой Зеленского встречали аплодисментами
На прощании с Папой Зеленского встречали аплодисментами «Единственный иностранный лидер, удостоенный такой чести»
11:48 3558
«Серьезные разногласия» на переговорах Америки и Ирана
«Серьезные разногласия» на переговорах Америки и Ирана
11:10 2034
Почему Алиеву не по пути с Советом Европы?
Почему Алиеву не по пути с Советом Европы? еще один вопрос
00:31 8158

ЭТО ВАЖНО

Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
15:48 0
Война разделила мужа и жену
Война разделила мужа и жену объектив haqqin.az
15:16 780
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии?
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии? главная тема
26 апреля 2025, 23:01 4799
Перестрелка на азербайджано-иранской границе
Перестрелка на азербайджано-иранской границе есть убитый
14:23 2111
Почти химическая атака на Иран
Почти химическая атака на Иран наша корреспонденция
11:53 4478
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба былое и думы; все еще актуально
26 апреля 2025, 22:12 5672
Взрывы и пожар в иранском порту: число жертв растет. Новые подробности
Взрывы и пожар в иранском порту: число жертв растет. Новые подробности видео; фото; обновлено 12:22
12:22 23382
Учтет ли Эрдоган интересы Израиля?
Учтет ли Эрдоган интересы Израиля? главный вопрос
26 апреля 2025, 20:36 5337
На прощании с Папой Зеленского встречали аплодисментами
На прощании с Папой Зеленского встречали аплодисментами «Единственный иностранный лидер, удостоенный такой чести»
11:48 3558
«Серьезные разногласия» на переговорах Америки и Ирана
«Серьезные разногласия» на переговорах Америки и Ирана
11:10 2034
Почему Алиеву не по пути с Советом Европы?
Почему Алиеву не по пути с Советом Европы? еще один вопрос
00:31 8158
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться