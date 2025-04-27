Обещать – не значит жениться

Дональд Трамп во время своего предстоящего визита в монархии Персидского залива готов предложить Саудовской Аравии новый пакет вооружений на сумму более $100 миллиардов. Грядущий визит Трампа в Саудию отнюдь не рядовой и, что примечательно, не на 100% предсказуемый. Сложность заключается в том, что сторонам необходимо найти баланс между сиюминутным заключением сделок и необходимостью выработки долговечной, последовательной стратегии. Тот редкий случай, когда карты двух сторон предельно открыты. Чего хочет Трамп? Присоединения саудитов к «Соглашениям Авраама» и ограничений в сотрудничестве Эр-Рияда с Пекином.

Чего хотят саудиты? Допуска к американским военным и атомным технологиям, плюс не втягиваться в орбиту Трампа настолько, что для внешней политики Королевства это приобрело бы критический характер. Иными словами, превратило бы Аравию в «непотопляемый американский авианосец» в регионе. Иными словами, для Эр-Рияда необходимо выдержать баланс между выгодами от сиюминутных сделок с американцами и долгосрочной, последовательной стратегией Королевства в рамках принятой им VISION-2030. Главная цель которой, если отбросить словесную шелуху, заключается в превращении саудитов в самодостаточное государство, способное часть своих потребностей в технологиях и производстве удовлетворять самостоятельно. Что примечательно, «хотелки» Трампа в отношении Саудовской Аравии немногим отличаются от «хотелок» его предшественников: Барака Обамы и Джо Байдена. И там, и там обещалось многое – но потом возникали всяческие нюансы, обосновывающие то, почему американские обещания не могут быть выполнены. Кстати, и Трамп здесь не стал исключением. Так, в 2017 году он объявил об оружейной сделке с саудитами на сумму около $110 миллиардов. Объявил в свойственной ему манере: «грандиозная сделка», «необычайный прорыв» и прочее «сделаем Америку снова великой».