Обещать – не значит жениться

Дональд Трамп во время своего предстоящего визита в монархии Персидского залива готов предложить Саудовской Аравии новый пакет вооружений на сумму более $100 миллиардов.
Грядущий визит Трампа в Саудию отнюдь не рядовой и, что примечательно, не на 100% предсказуемый. Сложность заключается в том, что сторонам необходимо найти баланс между сиюминутным заключением сделок и необходимостью выработки долговечной, последовательной стратегии.
Тот редкий случай, когда карты двух сторон предельно открыты. Чего хочет Трамп? Присоединения саудитов к «Соглашениям Авраама» и ограничений в сотрудничестве Эр-Рияда с Пекином.
Чего хотят саудиты? Допуска к американским военным и атомным технологиям, плюс не втягиваться в орбиту Трампа настолько, что для внешней политики Королевства это приобрело бы критический характер. Иными словами, превратило бы Аравию в «непотопляемый американский авианосец» в регионе.
Иными словами, для Эр-Рияда необходимо выдержать баланс между выгодами от сиюминутных сделок с американцами и долгосрочной, последовательной стратегией Королевства в рамках принятой им VISION-2030. Главная цель которой, если отбросить словесную шелуху, заключается в превращении саудитов в самодостаточное государство, способное часть своих потребностей в технологиях и производстве удовлетворять самостоятельно.
Что примечательно, «хотелки» Трампа в отношении Саудовской Аравии немногим отличаются от «хотелок» его предшественников: Барака Обамы и Джо Байдена. И там, и там обещалось многое – но потом возникали всяческие нюансы, обосновывающие то, почему американские обещания не могут быть выполнены. Кстати, и Трамп здесь не стал исключением. Так, в 2017 году он объявил об оружейной сделке с саудитами на сумму около $110 миллиардов. Объявил в свойственной ему манере: «грандиозная сделка», «необычайный прорыв» и прочее «сделаем Америку снова великой».
Итог всей этой шумихи – было выполнено сделок только на $14,5 миллиарда. Что у саудитов оставило осадок в виде подтверждения старой пословицы «обещать – не значит жениться». И сформировало твердую позицию: «Не все, что обещают американцы, нужно воспринимать всерьез».
Накануне визита Трампа в Эр-Рияд американская сторона уже анонсировала, что в пакет соглашений с саудитами войдет, в частности, то, что Lockheed Martin Corp может поставить ряд современных систем вооружения, включая транспортные самолеты C-130. Также, вероятно, эта компания будет поставлять ракеты и радары. Примут участие в поставках и другие ведущие американские оборонные компании - Raytheon Technologies, Boeing Co, Northrop Grumman Corp и General Atomics.
Кроме того, администрация Трампа намекает, что в пакет вооружений будут включены истребители F-35, но даже американские источники говорят, что это маловероятно. Пообещать-то американцы их обязательно пообещают – но потом, как обычно, «возникнут обстоятельства непреодолимой силы» в виде протеста в Конгрессе израильского лобби.
Которое поставки F-35 в любую страну Ближнего Востока считает для себя совершенно неприемлемым, поскольку это может нарушить давно установившееся израильско-американское правило: «Никакие поставки передовой американской военной техники не должны сравнять военный потенциал арабских стран с возможностями Израиля».
Словом, саудитам, принимающим в гостях Дональда Трампа, предстоит пройти по канату: не уступить американским требованиям слишком много и в то же время подать это так, чтобы не обидеть Вашингтон. Право, это уже создает на американо-саудовских переговорах интригу, за которой следует внимательно пронаблюдать. В том числе и потому, что это будет классическим, скажу так – лабораторным примером способности американского президента заключать сложные сделки.
И не в сфере бизнеса, а в сфере геополитики.