Война разделила мужа и жену

Ватикан. Более 250 тысяч человек пришли на похороны Папы Римского Франциска
Хан-Юнис (Палестина). Женщина оплакивает погибших в результате израильских ударов в больнице Насера
Дели (Индия). Гражданка Индии прощается со своим мужем, гражданином Пакистана, который покидает Индию после того, как Дели отменил все визы, выданные гражданам Пакистана после теракта в Кашмире
Киев (Украина). Студенты прощаются с однокурсником, погибшим в результате российского ракетного удара
Рим (Италия). Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского
Москва (Россия). Мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Небраска (США). Пожар бушует в северо-центральной части Небраски