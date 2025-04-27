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Обращение МЧС Азербайджана к гражданам

15:26 439

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

Ранее Национальная гидрометеорологическая служба заявила, что в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается неустойчивая и дождливая погода, в отдельных районах осадки интенсивные, в горных реках возможны кратковременные паводки и наводнения, прогнозируются сильный ветер и грозы.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать меры безопасности.

«Для защиты от паводков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков, в случае угрозы подняться на возвышенность. В условиях сильного ветра следует держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, под высокими деревьями. Учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен. Если во время грозы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и оставаться в машине», - предупреждают в МЧС.

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