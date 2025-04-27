Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине

«Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией», - сказал представитель Кремля.

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине во многих элементах «совпадает с позицией» России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Речь шла о словах Трампа, утверждавшего, что причиной войны стало стремление Киева в НАТО.

Песков отметил, что пока рано говорить о каких-то конкретных условиях: «Работа эта не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате». Так он ответил на вопрос о возможном признании Крыма российским в «мирной сделке».

Завершение войны в Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После его возвращения в Белый дом США осуществили ряд встреч с представителями Киева и Москвы, представив «рамочные предложения» об урегулировании.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности к переговорам о мире при условии прекращения огня. Российский лидер Владимир Путин утверждал, что Москва может возобновить контакты с Киевом без предварительных условий. По словам Трампа, большая часть «мирной сделки» согласована, и теперь необходима встреча на «очень высоком уровне». Также, считает президент США, стороны близки к решению конфликта.