Индия «пугает» ракетами

«Корабли ВМС Индии провели успешные многократные противокорабельные стрельбы, чтобы повторно подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к нанесению высокоточных наступательных ударов на большой дальности», — сказано в сообщении.

На фоне усиления напряженности в отношениях с Пакистаном Индия провела испытания противокорабельных ракет. О стрельбах сообщил в соцсети X представитель индийского Военно-морского флота.

Пуски были проведены на фоне эскалации, возникшей между республикой и соседним Пакистаном в последние дни. Поводом для обострения стал теракт в городе Пахалгаме (находится в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир) 22 апреля. Вооруженные боевики атаковали туристов в Пахалгаме, в результате нападения погибли 26 человек, еще десятки получили ранения.

На границе Индии и Пакистана третью ночь подряд продолжаются перестрелки. Вместе с тем в пакистанском Минобороны подчеркивают, что страна не начнет военных действий против Индии, если она не пойдет на эскалацию.

Индийский премьер Нарендра Моди в обращении к нации 27 апреля заявил, что Нью-Дели накажет виновных в убийстве туристов.