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Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается

16:24 1595

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев Черноморского флота с позывным «Гроза» в воскресенье, 27 апреля, доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в настоящий момент российские войска все еще занимаются «зачисткой лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь» в Курской области.

«В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены», - заявил врио комбрига, видео доклада опубликовал российский Первый канал.

Накануне глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту о «завершении операции по освобождению Курской области», Путин поздравил его лично с «полным разгромом противника в курском приграничье», а также «весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой».

В тот же день в Генштабе ВСУ сообщили, что «оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается». «Оперативная обстановка - сложная, но украинские подразделения продолжают удерживать определенные позиции и применяют, в том числе, тактику активной обороны», - добавили в украинском Генштабе.

Между тем российские провоенные Telegram-каналы также сообщают, что бои в регионе продолжаются. По их данным, украинские военные сохранили позиции в районе как минимум трех населенных пунктов - Отруба, Горналь и Олешня. «Отпразднуем полное освобождение Курской области мы точно не сегодня. Потому что победа для жителей Курской области - это не превращение части населенных пунктов в серую зону, куда опасно ездить», - написал «военкор» Роман Алехин.

Село Горналь, об освобождении которого сообщал Герасимов Путину, «освобождено не полностью», сообщил «военкор» Юрий Подоляка, уточнив, что в регионе присутствуют «очаги сопротивления противника». «Военкор» Юрий Котенок сообщил, что «остаются небольшие очаги сопротивления ВСУ» в районе села Олешня, а в хуторе Отруба Глушковского района «прилегающие к нему территории находятся под контролем противника».

Украинский OSINT-проект DeepState назвал информацию о завершении Курской операции армией РФ «фейком», но признал, что ситуация «складывается неблагоприятно». «Курская операция до сих пор продолжается, где украинские военные ведут бои с московитами и корейцами. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его место сосредоточения и тому подобное», - написал DeepState.

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