Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур

По его словам, «правительство объявило завтрашний день... днем национального траура по всей стране».

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя правительства.

По ее информации, Пезешкиан намерен «ознакомиться с текущей ситуацией, связанной со взрывом».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в город Бендер-Аббас, где 26 апреля произошел взрыв, унесший жизни 28 человек. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Между тем глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде сообщил, что пожар в порту возобновился, передает агентство Fars.

«Битум и химические вещества в ряде контейнеров послужили причиной повторного возгорания в восточной части порта», — рассказал иранский чиновник.

Утром 27 апреля МВД Ирана сообщало, что пожар потушен на 80%.

26 апреля на территории порта Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива произошел мощный взрыв. По последним данным, 28 человек погибли, почти 1 400 пострадали. Причина взрыва официально не называлась. По утверждению газеты The New York Times, в порту мог сдетонировать перхлорат натрия, который используется в твердом ракетном топливе. Однако официальный представитель Министерства обороны Ирана Реза Талайиник утверждает, что в порту не было продукции военного назначения.

Бендер-Аббас расположен в стратегически важной точке на берегу Ормузского пролива, где Персидский залив встречается с Оманским заливом. По данным Организации портов и судоходства, этот порт является крупнейшим в Иране. В прошлом году через него прошло 85% контейнерных перевозок страны, а также значительная часть иранской нефти.