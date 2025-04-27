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Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур

обновлено 17:20
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Днем общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи объявлен в Иране понедельник, 28 апреля.

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя правительства.

По его словам, «правительство объявило завтрашний день... днем национального траура по всей стране».

* * * 16:34

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в город Бендер-Аббас, где 26 апреля произошел взрыв, унесший жизни 28 человек. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее информации, Пезешкиан намерен «ознакомиться с текущей ситуацией, связанной со взрывом».

Между тем глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде сообщил, что пожар в порту возобновился, передает агентство Fars.

«Битум и химические вещества в ряде контейнеров послужили причиной повторного возгорания в восточной части порта», — рассказал иранский чиновник.

Утром 27 апреля МВД Ирана сообщало, что пожар потушен на 80%.

26 апреля на территории порта Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива произошел мощный взрыв. По последним данным, 28 человек погибли, почти 1 400 пострадали. Причина взрыва официально не называлась. По утверждению газеты The New York Times, в порту мог сдетонировать перхлорат натрия, который используется в твердом ракетном топливе. Однако официальный представитель Министерства обороны Ирана Реза Талайиник утверждает, что в порту не было продукции военного назначения.

Бендер-Аббас расположен в стратегически важной точке на берегу Ормузского пролива, где Персидский залив встречается с Оманским заливом. По данным Организации портов и судоходства, этот порт является крупнейшим в Иране. В прошлом году через него прошло 85% контейнерных перевозок страны, а также значительная часть иранской нефти.

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