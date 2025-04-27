Решение Трампа ударит по Америке

Американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) предупредили администрацию президента Дональда Трампа, что вводимые им сборы для китайских торговых судов нанесут серьезный ущерб индустрии и подорвут политику самого президента по «энергетическому доминированию» Штатов. Об этом сообщает Financial Times.

18 апреля власти США объявили о введении сборов для судов, построенных в Китае или принадлежащих китайским компаниям. По мнению администрации Трампа, эта мера должна ослабить доминирование Китая в секторе морских перевозок, устранить угрозы для американских цепочек поставок и повысить спрос на суда, произведенные в США.

Американский институт нефти (API), представляющий интересы нефтегазового сектора США, направил на прошлой неделе письмо министру энергетики и министру внутренних дел. В нем API предупредил администрацию президента, что американские производители СПГ просто не смогут выполнить новые требования. В настоящее время в США нет судов, способных перевозить СПГ, и нет свободных мощностей на верфях США для строительства танкеров вплоть до 2029 года, отмечает API.

По оценке Всемирного совета судоходства, под действие новых пошлин попадут 98% торговых судов, заходящих в порты США.