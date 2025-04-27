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Исландия ищет спасение в Евросоюзе

17:12 347

Исландия рассматривает возможность укрепить свою обороноспособность и возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз из-за действий администрации США во внешней политике.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что угрозы президента США Дональда Трампа захватить датскую Гренландию, введение пошлин и антагонизм по отношению к Европе начали нервировать исландцев. По словам премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир, общество не поддерживало активно вооруженные силы, но это не означает, что страна не может занимать активную оборону и состоять в союзах.

Трамп не раз заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал.

Исландия является членом НАТО, но не включена в список стран, вносящих финансовый вклад в укрепление альянса, из-за отсутствия регулярной армии. Наиболее крупным военизированным формированием является береговая охрана, которая патрулирует территориальные воды Исландии.

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