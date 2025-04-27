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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Ильхам Алиев соболезнует...

17:26 381

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо с соболезнованиями.

«Уважаемый господин президент. Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим. Аллах рехмет элясин!» - говорится в тексте письма-соболезнования главы азербайджанского государства.

Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
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Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
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16:24 1600
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15:48 1235
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15:16 2876
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11:53 5657
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