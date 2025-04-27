Ильхам Алиев соболезнует...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо с соболезнованиями.
«Уважаемый господин президент. Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим. Аллах рехмет элясин!» - говорится в тексте письма-соболезнования главы азербайджанского государства.