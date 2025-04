Трамп призвал провинившегося шефа Пентагона «продолжать бороться»

Неназванные американские чиновники рассказали NBC News, что на фоне скандалов с утечками из Пентагона Хегсет стал «непредсказуемым» и кажется «неуверенным» в своей работе и положении в администрации Трампа. Чиновники, работающие с Хегсетом, описывают его как сложного и вспыльчивого человека, говорят, что он ругается и кричит на персонал.

По данным The New York Times, глава Пентагона Пит Хегсет отправлял подробную информацию об ударах по позициям хуситов в Йемене в групповой чат в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат. Речь идет фактически о тех же данных, которыми он делился в другом чате, куда случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, отмечало издание.