Трамп призвал провинившегося шефа Пентагона «продолжать бороться»

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом сказал, что не одобряет действия министра, отправившего информацию об ударах по йеменским хуситам в чат в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат, сообщили источники NBC News.

По их словам, Трамп назвал этот поступок Хегсета «ребячеством», при этом в конце разговора посоветовал тому «продолжать бороться». Источники отмечают, что глава Пентагона хочет, чтобы Трамп видел в нем «бойца», поэтому стал уделять больше внимания публичным выступлениям, в том числе на телевидении.