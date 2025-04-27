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Трамп призвал провинившегося шефа Пентагона «продолжать бороться»

17:39 658

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом сказал, что не одобряет действия министра, отправившего информацию об ударах по йеменским хуситам в чат в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат, сообщили источники NBC News.

По их словам, Трамп назвал этот поступок Хегсета «ребячеством», при этом в конце разговора посоветовал тому «продолжать бороться». Источники отмечают, что глава Пентагона хочет, чтобы Трамп видел в нем «бойца», поэтому стал уделять больше внимания публичным выступлениям, в том числе на телевидении.

Неназванные американские чиновники рассказали NBC News, что на фоне скандалов с утечками из Пентагона Хегсет стал «непредсказуемым» и кажется «неуверенным» в своей работе и положении в администрации Трампа. Чиновники, работающие с Хегсетом, описывают его как сложного и вспыльчивого человека, говорят, что он ругается и кричит на персонал.

По данным The New York Times, глава Пентагона Пит Хегсет отправлял подробную информацию об ударах по позициям хуситов в Йемене в групповой чат в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат. Речь идет фактически о тех же данных, которыми он делился в другом чате, куда случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, отмечало издание.

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