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Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях

17:54 1322

Украинские военные остаются в Курской и Белгородской областях России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

«Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей», - сказал он.

Таким образом, президент Украины фактически опроверг сделанное накануне заявление главы российского Генштаба Валерия Герасимова, по словам которого Курская область «освобождена», в том числе благодаря «значительной помощи» военнослужащих КНДР.

Зеленский также сказал, что по многим направлениям фронта ситуация остается сложной: «Уже только к середине этого дня произошло почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений… Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях».

По словам Зеленского, «ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня…»

Ранее российские СМИ сообщали, что временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские войска все еще занимаются «зачисткой лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь» в Курской области. Российские провоенные Telegram-каналы также сообщали, что бои в Курской области продолжаются. По их данным, украинские военные сохранили позиции в районе как минимум трех населенных пунктов - Отруба, Горналь и Олешня.

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